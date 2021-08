due denunce

A Patti (ME) servizio di controllo del territorio dei Carabinieri

Denunciate due persone controllate in strada

Applicate la chiusura di un esercizio pubblico per inosservanza delle norme anti covid

I Carabinieri della Stazione di Sinagra (ME), di Ucria (ME) e di Ficarra (ME), hanno multato il titolare di un esercizio pubblico, poiché risultato inottemperante alle disposizioni finalizzate a contenere il contagio. Nei suoi confronti, oltre alla sanzione prevista per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, è stata applicata la chiusura per cinque giorni dell’esercizio.

I controlli in strada

I Carabinieri della Compagnia di Patti (ME) hanno denunciato in stato di libertà un 55enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. Mentre guidava la sua auto l’hanno fermato e hanno accertato un tasso alcolemico medio superiore al consentito. Per tale motivo si è anche proceduto al ritiro della patente di guida.

False dichiarazioni e una denuncia

Gli stessi militari, inoltre, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne, originario della provincia di Catania e abitante nel siracusano, per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L’uomo, nel corso del controllo eseguito nei suoi confronti, mentre era alla guida di un’auto ha fornito ai Carabinieri false generalità. Attraverso più approfondite verifiche, i militari dell’Arma sono riusciti ad addivenire alla esatta identificazione dell’uomo, accertando altresì che era sprovvisto della patente di guida, in quanto revocatagli nel 2017 dalla Prefettura di Siracusa e pertanto al 47 enne è stata comminata anche la sanzione di 5.100 euro.