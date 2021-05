l'attività dei carabinieri nel siracusano

Ammontano a 64 mila euro le sanzioni anti Covid19 dei carabinieri

I controlli sono stati compiuti nel Siracusano

50 i bar sottoposti alle verifiche, uno è stato chiuso

Trovati positivi a spasso

Sono state 300 le persone sottoposte ai controlli durante il periodo della zona arancione mentre le sanzioni emesse per violazioni delle norme anti Covid19 ammontano a oltre 64 mila euro. E’ il bilancio del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa che ha fornito i dati su un arco temporale ristretto: due settimane.

50 bar controllati

Complessivamente sono stati sottoposti alle verifiche oltre 50 esercizi tra bar ed attività di somministrazione e 7 di essi sono stati sanzionati, in un caso addirittura, avvenuto a Melilli, è stata disposta la chiusura provvisoria poiché il titolare aveva permesso agli avventori di consumare all’interno della sua attività.

Assembramenti

A Sortino, 4 persone sono state sanzionate poiché trovate all’interno di un’associazione culturale “trasgredendo così alle disposizioni del divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. A Noto, chiuso un circolo privato sportivo poiché all’interno vi sono stati trovati 10 soci.

Festa di compleanno

A Solarino, i carabinieri sono intervenuti per interrompere una festa di compleanno che si stava tenendo sul terrazzo di un’abitazione. I militari una volta effettuato l’accesso hanno trovato 14 persone, “non conviventi”, che ballavano e si divertivano, bevendo e festeggiando incuranti di tutte le precauzioni stabilite dalla legge. 6 dei 14 persone sanzionate provenivano da un altro Comune.

Positivo trovato a fare la spesa

A Cassibile, è stato bloccato e denunciato un marocchino 47enne, uscito in compagnia del figlio minorenne, sottoposto a sua volta a quarantena in quanto convivente, per recarsi al supermercato per fare la spesa.

Donna in quarantena in giro

A Siracusa, denunciata una una donna 40enne che nonostante fosse positiva ed in isolamento si sarebbe recata dai parenti ma sarebbe andata da un medico per un controllo, inoltre, avrebbe preso alloggio in una struttura ricettiva.