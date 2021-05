l'annuncio del sindaco

Il sindaco di Portopalo ha annunciato la revoca della zona rossa

E’ calato l’indice di trasmissibilità, passato a 217

Si attende provvedimento della Regione

“Sarà revocata la zona rossa a partire da stasera”. Lo ha detto il sindaco di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, Gaetano Montoneri, nel corso di un video messaggio, spiegando le ragioni della decisione che sarà presa dal presidente della Regione.

Calo indice Rt

“L’indice di trasmissibilità (Rt ndr) è sceso a 217 – ha detto il sindaco di Portopalo – per cui non ci sono più le condizioni per la chiusura. La nostra comunità è stata coscienziosa, tutti quanti hanno capito il momento, dunque da stasera si aprirà una nuova pagina per la nostra piccola cittadina. I cluster sono stati individuati ed arginati, le scuole sono state chiuse: questo ha consentito di abbassare il livello del contagio”.

Covid19 in Sicilia

Frattanto, sul fronte dei contagi, sono 299 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 12.497 tamponi processati, con una incidenza del 2,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione anche oggi resta sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 4 e portano il totale a 5.667. Il numero degli attuali positivi è di 16.696 con una diminuzione di 463 casi. I guariti oggi sono 758.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa al contagio a sorpresa Ragusa con 73 casi seguita da Catania con 70 casi e da Palermo con 60, poi Messina con 38, Agrigento 15, Siracusa 14, Enna e Trapani 10 e infine Caltanissetta 9.

Vaccini per i 40enni

Da oggi, per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell’Isola, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese.

Base volontaria

Il vaccino AstraZeneca verrà somministrato solo su base volontaria. Chi non volesse sottoporsi all’uso di quel siero non potrà, però, avvalersi dell’open day e dunque dovrà prenotare la sua dose regolarmente e presentarsi per la somministrazione con Pfizer o Moderna come previsto dai protocolli. La stessa cosa vale per i 50enni.