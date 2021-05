Dopo i 50enni da oggi si parte con le prenotazioni vaccinali per i 40enni. l’Italia corre per cercare una copertura che le permetta di ripartire.

Da questa mattina aperte le prenotazioni

Al via già dalla notte in tutta Italia le prenotazioni del vaccino anti covid19 per gli over 40. La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura.

Cosa fare se il sistema non accetta la vostra prenotazione

Poste Italiane conferma che, come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute da Sogei con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati della Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. Si consiglia a chiunque degli aventi diritto riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati al momento della prenotazione di aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche.

Intanto da oggi la Sicilia in zona gialla

Da oggi la Sicilia è zona gialla. Dopo dieci settimane difficili l’isola esce da una lunghissima zona arancione con un mese di zona rossa per il capoluogo. Ma si tratta di una zona gialla diversa da quella fin qui conosciuta, con regole più restrittive del passato. Regole che riguardano tutta Italia che è interamente gialla ad eccezione solo della Valle d’Aosta ancora arancione. Confortano i dati degli ultimi bollettini.

Alle regole nazionali disposte con firma del ministro della Salute Roberto Speranza se ne aggiungono anche di regionali.