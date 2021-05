Sono 405 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.189 tamponi processati, con una incidenza appena superiore al 2,1%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione è oggi sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 3 e portano il totale a 5.663. Il numero degli attuali positivi è di 17.159 con una diminuzione di 354 casi. I guariti oggi sono 756.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 930, 17 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, ancora 4 i più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Catania con 93 casi seguita da Messina con 88 e da Palermo con 83, Enna 35, Ragusa 31 Siracusa 29, Trapani 22, Caltanissetta 16, Agrigento 8.

Nuovo record vaccini e ora stop a Pfizer e Astrazeneca ai 50enni

Oltre 60 mila dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate ieri in tutta la Sicilia, quasi 170 mila negli ultimi due giorni.

Stop Openday Pfizer e Moderna per salvaguardare seconde dosi

Per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni delle dosi Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l‘assessorato regionale della Salute ha disposto la sospensione della modalità Openday per questi due vaccini. Sarà possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Chiara l’intenzione di tornare a spingere per l’uso del vaccino del quale ci sono in frigorifero un maggior numero di dosi e che registra resistenze da parte dei pazienti

Si moltiplicano gli Hub nell’isola

Gli hub vaccinali si moltiplicano in Sicilia. Tra i “nuovi arrivati” quello di Cefalù che è partito ieri ed è stato realizzato nei locali del Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” grazie alla collaborazione tra Protezione Civile regionale, Comune e Città Metropolitana. All’interno del centro sono state allestite 16 poltrone vaccinali, oltre alle postazioni per l’anamnesi e per il rilascio delle certificazioni. Una volta a regime, la struttura potrà raggiungere la quota di mille somministrazioni al giorno. Questo ha fatto il paio con l’apertura di quello di Bagheria al Palasport “Dalla Chiesa-Setti Carraro” di giovedì.

A dare, inoltre, una accelerazione alla campagna vaccinale contribuiranno, già dalla prossima settimana, gli hub di prossima apertura ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone. Una apertura resa possibile grazie al lavoro straordinario della Protezione civile.