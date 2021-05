Fino al 19 maggio

Una nuova zona rossa e una revoca

Lo ha disposto il presidente della regione

Le zone rosse attive o in attivazione restano 24

Dalla mezzanotte di oggi il Comune di Vicari, in provincia di Palermo, diventerà “zona rossa”. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus ed è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla base della relazione sanitaria dell’Asp competente.

La “zona rossa” a Vicari scatterà, quindi, a far data da da domani, martedì 11 maggio, e resterà in vigore fino a mercoledì 19 maggio compreso.

Con la stessa ordinanza, inoltre, viene revocata fin da subito, dunque con 48 ore di anticipo, la “zona rossa” di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, la cui scadenza era prevista per mercoledì 12 maggio.

Le altre zone rosse in Sicilia

A Palermo troviamo Giardinello, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Corleone, Mezzojuso, Bolognetta, Baucina, Termini Imerese, Cefalù.

In provincia di Messina: Tusa, Tortorici, Longi, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi. Ad Enna, Cerami. A Catania, Mineo e Maniace. A Caltanissetta, Riesi, Ravansua, Gela, Serradifalco.

I contagi di oggi

Sono 589 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.530 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 6 e portano il totale a 5.566. Il numero degli attuali positivi è di 22.230 con aumento di 85 casi.

La situazione negli ospedali

I guariti oggi sono 498. Negli ospedali i ricoverati sono 1.119, 9 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 131, cinque in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 252, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, Agrigento 1, Enna 4.

Inizia quella che dovrebbe essere l’ultima settimana di zona arancione per la Sicilia dopo ben dieci settimane di numeri elevate e di restrizioni.