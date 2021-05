ordinanza del sindaco

Cresce il contagio a Solarino

Timore per un ritorno in zona rossa

Il sindaco ha emesso una ordinanza

Chiusi la villa ed il campo sportivo

E’ stata zona rossa il mese scorso Solarino, nel Siracusano, dopo l’impennata dei contagi, sulla scorta dei dati forniti dall’Asp di Siracusa. Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità ma il numero dei positivi, come riferito dal Comune, è tornato a salire, per cui il sindaco, Sebastiano Scorpo, ha deciso di prendere provvedimenti prima che la Regione imponga delle nuove chiusure.

L’ordinanza del sindaco

“Questa mattina il sindaco Sebastiano Scorpo ha firmato – spiegano dal Comune di Solarino – una ordinanza di chiusura del campo sportivo (esclusi gli sport individuali) e della villa comunale. Il motivo è scaturito dalla tendenza (nuovamente) in salita dei contagi nel nostro comune, ai limiti della zona rossa. Invitiamo caldamente i concittadini a rispettare le regole anticontagio, per scongiurare il pericolo di entrare nuovamente in zona rossa, e perché non sia l’intera comunità a pagare gli errori di pochissimi”.

La situazione a Priolo

A Priolo, non molto distante da Solarino, dopo lo scoppio del focolaio in un centro di accoglienza per migranti, con la positività di 60 persone, gli stranieri, 75 in tutto, come disposto dal prefetto sono stati trasferiti in un’altra struttura. “Tutto ciò visto il perdurare delle condizioni di profonda criticità emerse a seguito dell’accertato contagio di 60 migranti presenti nel centro di accoglienza e della possibile estensione agli altri 15 migranti” spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni

Fine delle zone rosse nel Siracusano

Non ci sono più zone rosse nel Siracusano. Da ieri sono tornati n fascia arancione Lentini e Sortino, i Comuni per cui la Regione aveva disposto il lockdown.

Lentini in arancione

“L’ordinanza regionale con cui si istituiva la zona rossa per il nostro comune, non sarà prorogata in quanto l’incidenza settimanale trasmessa dall’Asp, è al di sotto dei 250 nuovi casi settimanali ogni 100000 abitanti” spiega il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che, la settimana scorsa, ha contestato i dati sul contagio forniti dell’azienda sanitaria.