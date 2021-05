Manifestazione a piazza Duomo

Manifestazione in piazza Duomo, presente anche il sindaco

Monta la protesta di commercianti, artigiani e parrucchieri

L’assessore Preti su Facebook “Chiediamo apertura Hub Vaccinale a Termini”

Decine di commerciati, artigiani e parrucchieri hanno protestato in piazza Duomo a Termini Imerese contro il decreto del presidente della Regione che ha prorogato fino al 12 maggio la zona rossa per evitare il diffondersi del Covid19. Durante la manifestazione è intervenuto il sindaco Maria Terranova che ha espresso comprensione per i problemi delle piccole aziende e ha promesso che controllerà al dipartimento regionale della salute i dati sui quali si fonda la proroga della zona rossa.

I positivi a Termini

Secondo quanto risulta al Comune, i positivi a Termini Imerese sarebbero 144 (di cui sette ricoverati in ospedale) e 51 in quarantena. Dall’inizio della pandemia, invece, i morti sono stati 39.

Profita “Gli operatori chiedono solo di riprendere le attività in sicurezza”

“Gli operatori – ha detto Giuseppe Profita della Casartigiani – sono in grande difficoltà. Non chiedono ristori ma solo di riprendere l’attività e di riaprire in sicurezza negozi e laboratori”. La protesta proseguirà domani mattina e nei prossimi giorni si trasferirà a Palermo.

Preti “Chiediamo apertura Hub Vaccinale a Termini”

Pippo Preti, l’assessore comunale con deleghe alla Pianificazione strategica, Sviluppo Economico, Portualità, Turismo e Sport, ha sottolineato su Facebook come i commercianti, artigiani e ristoratori siano allo stremo. E dice: “I Commercianti, gli artigiani, i ristoratori non ce la fanno più. È a rischio la tenuta sociale della nostra Città. Stiamo chiedendo una verifica sul dato dei positivi e chiediamo a gran voce l’apertura di un Hub Vaccinale a Termini Imerese. Perché ormai lo abbiamo capito tutti che dal COVID si esce solo vaccinandosi”.

Ieri avviate le vaccinazioni a Misilmeri

Intanto, ieri, l’Asp di Palermo ha attivato a Misilmeri, nei locali dell’area artigianale di via Pellingra, il primo hub vaccinale in provincia. In una struttura di circa 800 metri quadrati sono state installate 5 postazioni per l’anamnesi dei medici ed 8 per l’inoculazione del siero. A regime garantirà 1.000 vaccinazioni al giorno.