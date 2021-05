La Sicilia rischia di restare in zona arancione ancora per un’altra settimana e dunque di passare in giallo solo dal 17 maggio. I primi dati analizzati all’Istituto Superiore di Sanità dove si sta preparando il report del venerdì mostrano un ulteriore miglioramento della situazione siciliana e una diminuzione ulteriore del contagio ma non ancora sufficiente per far scattare l’automatismo. Dunque la scelta se concedere alla Sicilia il giallo o se mantenere ancora una settimana di prudenza sarà principalmente politica. Ieri sono state 11 le proroghe di zone rosse su 22 ma se ne sono aggiunte 3 di nuove

Il rischio di restare ancora in arancione

Per sapere come andrà bisognerà aspettare al giornata di domani. Ma intanto si sa che l’indice Rt siciliano è sceso sotto il livello 0,85 dunque questo parametro consentirebbe la zona gialla. Intanto a Palermo, la più vasta zona rossa che sia mai stata dichiarata in Sicilia ma uscita a fine aprile dalle restrizioni, il numero di positivi per 100mila abitanti è sceso sotto livello 170 mentre nella regione è sotto livello 140.

Una settimana di prudenza per agganciare la ripartenza di giugno

Insomma i numeri confortano ma il consolidamento del dato è in certo e dunque un’altra settimana di arancione è possibile così come era stata preventivato.

Le varianti

A preoccupare ci sono sempre le varianti. Dopo la brasiliana ieri il primo caso di variante indiana su un marittimo di una nave da crociera Msc

Il contagio

Sul fronte del contagio la diminuzione è in corso anche se molto lenta. Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.072 tamponi processati, con una incidenza quasi del 3,8%. La Regione, oggi è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.492. Il numero degli attuali positivi è di 24.529 con una diminuzione di 294 casi. I guariti oggi sono 1052.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.273, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, otto in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa Palermo con 217 casi poi Siracusa con 157 e Catania con 142 seguita da Caltanissetta con 79, Messina con 65, Agrigento con 42, Trapani 38, Ragusa 32, Enna 10.