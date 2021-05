Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.072 tamponi processati, con una incidenza quasi del 3,8%. La Regione, oggi è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.492. Il numero degli attuali positivi è di 24.529 con una diminuzione di 294 casi. I guariti oggi sono 1052.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.273, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, otto in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa Palermo con 217 casi poi Siracusa con 157 e Catania con 142 seguita da Caltanissetta con 79, Messina con 65, Agrigento con 42, Trapani 38,Ragusa 32, Enna 10.

L’Arcivescovo di Palermo positivo al Covid19

L’Arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice è risultato positivo al tampone per l’identificazione del virus COVID-19. Le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione e l’Arcivescovo è costantemente monitorato così come prevedono i protocolli sanitari specifici. Negli ultimi giorni Lorefice non ha presieduto celebrazioni pubbliche, né effettuato incontri, preferendo lavorare via web. Lo comunica l’Arcidiocesi di Palermo.

Il messaggio di Lorefice

Corrado Lorefice ha voluto diffondere un messaggio alla comunità.

“Carissime, carissimi, – si legge nel messaggio – come in una famiglia dove si condividono gioie e trepidazioni, desidero essere io a comunicarvi che sono risultato positivo al test del coronavirus Covid-19.

In questi mesi ho attraversato accanto a molti di voi una circostanza che per tanti si è purtroppo rivelata particolarmente dura e dolorosa, ma come ho sempre detto la ‘bella’ fede che condividiamo ci sostiene serenamente nella speranza. In questi giorni mi sottoporrò agli esami clinici e radiologici del protocollo sanitario previsto per iniziare subito la terapia. Certo del vostro affetto – per me motivo costante di gratitudine al Signore – invochiamo insieme Maria nostra Madre e nostra Sorella, esperta custode di speranza e di pazienza. A Lei e a S. Rosalia affidiamo quanti in questo tempo di prova sono afflitti da questo subdolo virus, per le loro famiglie e per quanti si spendono per la salute di tutti, con infaticabile passione e con amore. Aspettando con fiducia di tornare presto anche ‘fisicamente’ tra di voi, vi benedico di cuore. Vostro Don Corrado”.

Positivo anche l’Arcivescovo di Messina

Anche l’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla è risultato positivo al Covid 19. Le sue condizioni sono buone e ha iniziato il trattamento farmacologico previsto dai protocolli. Da giorni il presule non partecipava a celebrazioni pubbliche. Le ultime persone incontrate dall’Arcivescovo sono state comunque avvisate, come previsto dalla normativa in atto.