Sono otto i comuni del Palermitano che lasciano la zona rossa con la scadenza del provvedimento alla mezzanotte di oggi ma ci sono anche 11 proroghe in Sicilia e tre nuovi comuni che entrano nelle restrizioni.

Proroghe e nuove zone rosse

Undici proroghe e tre nuove “zone rosse” in Sicilia. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp. Il provvedimento, necessario a causa del numero elevato di positivi al Covid19, sarà valido da domani (giovedì 6 maggio) a mercoledì 12.

I comuni con misure restrittive

Le misure restrittive riguardano i Comuni di: Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzojuso, Termini Imerese, Cefalù, Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello, nel Palermitano; Gela, in provincia di Caltanissetta; Mineo, nel Catanese; Cerami, in provincia di Enna; Fiumedinisi, nel Messinese; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.

I Comuni che escono dalla zona rossa

Tutte le altre misure restrittive in scadenza oggi non vanno prorogate quindi escono dalla zona rossa Lascari, Monreale, Borgetto e Partinico, Cinisi, Misilmeri, Villabate e Villafrati nel Palermitano.

Le decisioni anche alla luce del contagio di oggi

Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.072 tamponi processati, con una incidenza quasi del 3,8%. La Regione, oggi è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.492. Il numero degli attuali positivi è di 24.529 con una diminuzione di 294 casi. I guariti oggi sono 1052.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.273, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 152, otto in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa Palermo con 217 casi poi Siracusa con 157 e Catania con 142 seguita da Caltanissetta con 79, Messina con 65, Agrigento con 42, Trapani 38,Ragusa 32, Enna 10.