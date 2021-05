prorogata anche la sospensione della ztl

Che sia rossa, arancione o gialla la Regione siciliana, Palermo resterà per almeno altre due settimane con dure restrizioni.

Nuova ordinanza di Orlando per due weekend

Il sindaco Leoluca Orlando oggi ha firmato un’ordinanza che conferma, dopo un confronto avuto con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, alcuni divieti, già esecutivi negli scorsi weekend e che saranno validi per domani 8 maggio e per domenica 9 maggio, così come per sabato 15 maggio e domenica 16 maggio.

Divieti nel Parco della Favorita e sul prato del Foro Italico

Si conferma quindi il divieto di stazionamento dalle 00.00 alle 24 all’interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia.

Divieto di accesso alle spiagge

Confermato anche il divieto di accesso per le spiagge da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari (8 e 9 maggio e solo per sabato 15), salvo che per l’attraversamento per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni e attività natatorie.

Aree pedonali chiuse e divieto di attività sportiva

Confermato anche il divieto di attività sportive in tutte le aree pedonali istituite in applicazione del Codice della Strada, oltre all’interruzione del traffico pedonale e veicolare dalle 18 alle 22 (8 e 9 maggio e 15 e 16 maggio) nelle seguenti piazze e vie, specificando che le chiusure/ / limitazione di accesso sono condizionate alla valutazione delle forze dell’ordine su eventuale rischio di assembramenti

Via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso);

Piazza Sant’Anna:

Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso);

Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso);

Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso);

da Viale Regina Elena, altezza Via Anadiomene, alla Piazza di Mondello;

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti covid19

Proroga anche per il divieto di vendere alcolici

E’ prorogato fino a tutto il 16 maggio il divieto di vendita di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di ogni attività commerciale e distributore automatico. Il divieto vige dalle ore 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale.

Niente ztl fino al 24 maggio

Infine sarà prorogata fino al prossimo 24 maggio la sospensione della Ztl nel centro storico di Palermo. Lo hanno deciso oggi il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, considerato il perdurare della cosiddetta “zona arancione” e gli obblighi di distanziamento sui mezzi pubblici, definiti nei provvedimenti di emergenza sanitaria.