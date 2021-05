Vertice con il prefetto per il possibile passaggio di Palermo in zona gialla

07/05/2021

Incontro in remoto tra il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, il sindaco Leoluca Orlando e i rappresentanti delle Associazioni rappresentative Confcommercio, Confesercenti e Assoimprese. All’ordine del giorno le prossime auspicate riaperture delle attività economiche, connesse al possibile transito della Sicilia nell’ambita “zona gialla“. Garantire le cautele e l’osservanza delle regole Il prefetto Forlani ha sottolineato l’esigenza di continuare a garantire la puntuale osservanza delle cautele indispensabili ai fini del contenimento della diffusione del contagio, nel pieno rispetto dei vigenti protocolli, per “proteggere le riaperture” e assicurarne il mantenimento, a beneficio della collettività e degli stessi operatori economici, già provati dal protrarsi delle limitazioni allo svolgimento delle attività. Il sindaco Orlando ha confermato la massima disponibilità alla collaborazione interistituzionale e al confronto con le categorie economiche, con particolare riferimento al settore della ristorazione, particolarmente penalizzato dalle restrizioni anticovid, assicurando la massima celerità nella definizione dei procedimenti amministrativi per l’utilizzo del suolo pubblico, quale condizione indispensabile per il riavvio delle attività degli esercizi che non dispongono già di spazi all’aperto. La nuova ordinanza del sindaco in preparazione Nel corso della riunione, sono state, inoltre, illustrate e condivise le misure disposte con l’ordinanza urgente e contingibile in corso di adozione da parte dello stesso sindaco, che ha disposto, tra l’altro, il divieto di accesso in tutte le spiagge fino al 15 maggio il divieto di attività sportive in tutte le aree pedonali, la proroga del contingentamento degli accessi di talune aree cittadine, quali via Spinuzza, P.zza Sant’Anna e Mondello, che sarà esteso anche a Piazza Magione, nonché del divieto di vendita di alcoolici dopo le ore 18. L’impegno delle forze dell’ordine I vertici delle Forze di Polizia territoriali hanno confermato l’impegno a proseguire nelle attività di controllo delle persone e degli esercizi commerciali, nell’ottica di una piena convergenza verso il comune obiettivo di garantire una ripresa delle attività economiche, che risulti nel contempo realizzata nel rispetto delle misure vigenti a tutela della salute pubblica e idonea a non inficiare il mantenimento delle condizioni per la prosecuzione delle attività. I presidenti delle Associazioni Confcommercio, Confesercentì e Assoimprese hanno assicurato la massima adesione garantendo il massimo impegno alla corretta osservanza delle vigenti disposizioni in funzione antìcontagìo. Il confronto aperto con gli operatori economici, proseguirà nei prossimi giorni, anche in vista dell’approssimarsi della riapertura della stagione balneare.

