Sono 589 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.530 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 6 e portano il totale a 5.566. Il numero degli attuali positivi è di 22.230 con aumento di 85 casi.

La situazione negli ospedali

I guariti oggi sono 498. Negli ospedali i ricoverati sono 1.119, 9 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 131, cinque in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Palermo con 252, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, Agrigento 1, Enna 4.

Inizia quella che dovrebbe essere l’ultima settimana di zona arancione per la Sicilia dopo ben dieci settimane di numeri elevate e di restrizioni.

La terza ondata in ritardo

Nell’isola la terza ondata del coronavirus è arrivata in ritardo rispetto al resto del Paese come previsto e come avvenuto anche per la prima e perla seconda. Un andamento epidemico constatato in tutti i flussi anche delle normalissime epidemie influenzali stagionali e che si è ripetuto, nei tempi, anche con il Covid19

La settimana appena conclusa

I dati della settimana appena conclusa, elaborati dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo, mostrano, per la terza settimana consecutiva, segnali di miglioramento in Sicilia: diminuiti nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati, ricoverati in terapia intensiva. E’ però aumentato il numero dei deceduti.

Il dettaglio del contagio settimanale

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5568, il 16% in meno rispetto alla settimana precedente e si conferma il trend di discesa in corso da 21 giorni consecutivi. Il numero degli attuali positivi è pari a 22145. Di questi le persone in isolamento domiciliare sono 21035, 2435 in meno rispetto alla settimana precedente.

La situazione negli ospedali

Migliora in maniera evidente anche la situazione negli ospedali dove la pressione diminuisce di giorno in giorno. I ricoverati sono 1110, di cui 136 in terapia intensiva. Sono diminuiti complessivamente di 201 nell’arco della settimana mentre diminuiti di 27 i ricoverati in terapia intensiva. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 29 nuovi ingressi in terapia intensiva che rappresentano una diminuzione del 55% rispetto alla settimana scorsa).

I guariti e le vittime

Il numero dei guariti (188122 in totale da inizio pandemia) è cresciuto di 8067. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’87%. Unico dati negativo quello delle persone decedute che sono state 137. Complessivamente i deceduti in Sicilia sono 5560.