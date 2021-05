“Dopo le isole minori, anche nei piccoli Comuni montani cominceremo nei prossimi giorni la campagna di vaccinazione generalizzata. Si inizierà con i centri al di sotto dei mille abitanti, ma contiamo di ampliare presto la platea. È quanto siamo riusciti ad ottenere dalla intesa con la struttura del generale Figliuolo. Ho dato disposizione alle Asp affinché predispongano la necessaria organizzazione, nella certezza che potranno contare anche sulla piena collaborazione dei sindaci». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo un colloquio avuto oggi con il commissario nazionale Covid, generale Francesco Figliuolo.

Prosegue la vaccinazione dei senza tetto

L’operazione “Accanto agli ultimi” per vaccinare contro il covid19 chi è senza casa o vive in condizioni di marginalità continua nei quartieri palermitani. Domani alle 9,30, dal quartiere Zisa, alla sede dell’associazione Inventare Insieme, in via dei Cipressi 9. Mercoledì 12, stessa ora, si proseguirà allo Zen, in via Girardengo 18/20, nei locali del laboratorio Zen Insieme. Giovedì 13, alle 15, una squadra di medici vaccinatori avvierà le immunizzazioni anche alla Missione Speranza e Carità. Quarto appuntamento, venerdì 14 maggio alle 9,30, in piazza Danisinni, alla parrocchia Sant’Agnese. Infine tappa al Centro Padre Nostro, al quartiere Brancaccio, in via San Ciro 6, sempre venerdì 14, alle 15,30. “Il vaccino è un diritto di tutti, anche di chi è più svantaggiato – afferma Renato Costa, commissario Covid di Palermo e provincia -. Estenderlo ai quartieri più difficili della città può consentirci di arrivare a persone che avrebbero problemi a recarsi nei centri vaccinali, ma non per questo dev’essere loro negata la possibilità di proteggersi dal Coronavirus. Queste persone quasi non realizzavano di avere il diritto di vaccinarsi, vivendo così ai margini, ma io credo che non esistano marginalità invalicabili”. Nelle prossime settimane saranno raggiunti anche i quartieri Cep e Noce

In arrivo nuove forniture di vaccini

Sono circa 3 milioni le dosi di vaccino in arrivo questa settimana e che verranno distribuite alle regioni. La maggioranza, secondo quanto si apprende da fonti del commissario per l’emergenza, saranno ancora di Pfizer Biontech ma sono comunque previsti arrivi anche di Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson.