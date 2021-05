Domani sarà il turno di Panarea

Primo ciclo completo a Salina, Alicudi e Filicudi

Vaccinata con la prima dose quasi metà della popolazione

Domani sarà il turno di Panarea, sabato Lipari

A Linosa è stato vaccinato l’80% della popolazione maggiorenne

Prosegue la vaccinazione di massa contro il Covid19 nelle isole Eolie. Dopo Salina, infatti, anche Alicudi e Filicudi hanno completato il primo ciclo. Un nuovo passo per rendere le isole minori della Sicilia Covid-free e quindi pronte per accogliere i turisti per la stagione estiva che si avvicina sempre più. In mattinata anche l’appello del presidente della Regione Musumeci ai turisti.

Vaccinato quasi il 50% della popolazione

A Salina in tre giorni sono state vaccinate 1.070 persone, ad Alicudi in mezza giornata 63 ed a Filicudi in un giorno 160. I vaccinati con la prima dose sono quasi il 50% della popolazione, considerato che Salina conta 2.400 abitanti, Alicudi un centinaio e Filicudi 250.

Ad Alicudi i medici dell’Usca hanno utilizzato la sede della guardia medica, mentre a Filicudi i locali di “Villa Rosa” e della guardia medica. Preziosa a Filicudi è stata la collaborazione dei volontari della Protezione civile comunale.

Domani toccherà a Panarea, sabato a Lipari

Domani toccherà a Panarea e poi a Stromboli, Ginostra, Vulcano e sabato sarà il turno di Lipari. L’obiettivo è di vaccinare circa 14 mila eoliani ma anche domiciliati e lavoratori pendolari, ed i vacanzieri che si prevede arriveranno in massa nel corso della bella stagione forti di una situazione di sicurezza.

A Linosa i vaccinati raggiungono l’80%

L’80% della popolazione maggiorenne di Linosa ha ricevuto almeno una dose di vaccino dai medici dell’Asp di Palermo. Le ultime somministrazioni sono avvenute questa mattina nei locali della guardia medica della più piccola delle isole Pelagie.

Sono complessivamente 303 i cittadini vaccinati (su 380 maggiorenni e complessivi 415 residenti), di cui 94 con doppia dose di Pfizer, 5 con monodose Janssen di Johnson & Johnson, mentre altri 204 dovranno ricevere la seconda somministrazione per completare l’immunizzazione.

A Lampedusa quasi 3.300 hanno somministrazioni

Intanto, va avanti anche a Lampedusa la vaccinazione di massa della popolazione. In una settimana sono state 2.224 le dosi inoculate che si aggiungono alle 1.054 vaccinazioni già effettuate in precedenza. In totale sono 3.278 i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

“Contiamo nell’arco di dieci giorni di completare la prima fase della vaccinazione – dice il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – la collaborazione dell’amministrazione comunale è stata fondamentale, così come quella di enti ed istituzioni che hanno supportato l’attività dei nostri operatori che da martedì scorso assicurano mattina e pomeriggio le vaccinazioni nel poliambulatorio di contrada Grecale”.