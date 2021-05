Arcipelago entro due settimane “Covid free”

Riguarderà 1.400 persone dai 18 anni in su e senza prenotazione né target

Vaccinazioni effettuate a Malfa

Obiettivo, rendere l’arcipelago “covid-free” in due settimane

Partirà domani nell’isola di Salina nelle Eolie la vaccinazione di massa della popolazione contro il Covid19, dopo il via libera da parte del commissario nazionale all’emergenza Covid Figliuolo. La somministrazione delle dosi riguarderà 1.400 persone.

“Verranno vaccinati tutti i cittadini, dai 18 anni in su senza prenotazione e senza target – dice il commissario Covid a Messina, Alberto Firenze – avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale”.

Vaccinazioni si effettueranno a Malfa

La vaccinazione della popolazione avverrà a Malfa, uno dei tre comuni di Salina, nella struttura polifunzionale adibita ad hub vaccinale. Oltre agli isolani potranno anche vaccinarsi i domiciliati e i lavoratori pendolari muniti di certificato medico se ci sono particolari patologie e senza prenotazione.

Nelle altre isole delle Eolie si comincerà tra domenica e lunedì

Nelle altre isole dell’arcipelago delle Eolie “si dovrebbe cominciare domenica, al massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, quindi Panarea e chiuderemo con Lipari che ha il maggior numero di residenti”, spiega Firenze che aggiunge “L’obiettivo è di fare in modo di avere le Eolie Covid free in quindici giorni”.

Vaccinazioni di massa nelle altre isole minori dal 10 maggio

Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Nello Musumeci ha comunicato l’avvio delle vaccinazioni anche nelle isole minori, per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni. Si comincerà venerdì da Lampedusa, Linosa e Salina cui seguiranno, a partire dal 10 maggio, le restanti isole, con ordine legato alla minore densità di popolazione.

Dalle 20 di oggi via libera alla prenotazione dei 50enni

Intanto, oggi, a partire dalle 20, scatta, la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia annunciata, durante una conferenza stampa, dal presidente della Regione. Per prenotare la vaccinazione il portale non cambia. E’ possibile accedere da questo link.

Dalle 20 sarà possibile, dunque, per tutti i soggetti compresi nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, effettuare la prenotazione per la vaccinazione sulla piattaforma nazionale. Contrariamente a quanto comunicato in un primo tempo il piano non riguarderà chi ha compiuto 50 entro il 5 maggio ma varrà per tutti i nati fino all’anno 1971, quale che sia la data esatta.