Il centro garantirà, a regime, 1.000 vaccinazioni al giorno

Sarà il primo hub in provincia

A regime garantirà 1.000 vaccinazioni al giorno

In seguito saranno attivati gli hub di Cefalù e Bagheria

L’Asp di Palermo attiverà domani (mercoledì 5 maggio) a partire dalle 11 il primo hub vaccinale in provincia. È stato realizzato a Misilmeri nei locali dell’area artigianale di via Pellingra. Aumenta, quindi, la corsa per contrastare il covid19.

Struttura di 800 metri quadri

In una struttura di circa 800 metri quadrati sono state installate 5 postazioni per l’anamnesi dei medici ed 8 per l’inoculazione del siero. A regime garantirà 1.000 vaccinazioni al giorno.

Sono previsti percorsi separati di entrata ed uscita degli utenti dal Centro ed aree distinte per tipologia di vaccino. All’attivazione dell’Hub di Misilmeri, faranno poi seguito – sempre in provincia di Palermo – quelli di Cefalù e Bagheria.

Il palazzetto dello sport di Bagheria presto operativo

Nei giorni scorsi, il palazzetto dello sport di Bagheria, intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro, ha avviato l’iter ufficiale per diventare hub vaccinale. Nella struttura, al momento non utilizzata per le attività agonistiche in ossequio ai vari Dpcm di emergenza Covid19, sono stati effettuati già i rilievi tecnici con supporto della Protezione civile. L’obiettivo è quello di rendere il palasport Dalla Chiesa-Setti Carraro abile in meno di due settimane. Tempistiche che dovrebbero ridursi dato che l’ok da parte della Regione è arrivato il 27 aprile scorso.

L’uso del palazzetto sarà al servizio del comprensorio del distretto 39 che include cinque comuni, ovvero Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia.

Comune Palermo ha offerto locali centro Conca D’Oro

La settimana scorsa la notizia di un possibile nuovo hub vaccinale nella zona nord della città di Palermo per potenziare la campagna vaccinazioni contro il Covid19. Questo potrebbe essere ospitato nella palazzina di proprietà del Comune che si trova all’interno del centro commerciale Conca d’oro prima dello Zen. Il 30 aprile scorso, infatti, l’assessore al Patrimonio Toni Sala e la commissione speciale garanzia e trasparenza del consiglio comunale presieduta da Cesare Mattaliano, hanno effettuato un sopralluogo congiungo. Buoni i risultati.