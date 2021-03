il sindaco del comune del siracusano

Il sindaco di Portopalo dice di essere stato lui a proporre la zona rossa al presidente della Regione

Ci sono 25 positivi a fronte di una popolazione di 3880 abitanti ma il numero dei contagi salirà ancora

Un raduno scout di circa 10 giorni fa ha fatto schizzare la curva del contagio

“Sono stato io a proporre al presidente della Regione l’istituzione della zona rossa a Portopalo per via di una situazione dei contagi preoccupante”. Lo dice a BlogSicilia Gaetano Montoneri, sindaco di Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia, dove, a fronte di una popolazione di 3880 abitanti, si registrano 28 positivi mentre le persone in quarantena fiduciaria sono 21. “Il numero è aggiornato a ieri – spiega a BlogSicilia Gaetano Montoneri – mi aspetto un incremento della curva dei contagi nella giornata di oggi anche perché, a breve, avremo l’esito dei tamponi molecolari”.

L’origine del contagio

Il primo allarme è scattato poco più di una decina di giorni fa, a seguito di un raduno scout che ha fatto schizzare il numero di positivi. “In realtà – dice ancora a BlogSicilia il sindaco di Portopalo – la settimana precedente abbiamo avuto un focolaio, quel raduno non ha fatto altro che peggiorare la situazione”.

Terapia d’urto

Il sindaco di Portopalo è anche un medico e si sa che la comunità scientifica, in merito ai contagi, protende sempre verso la chiusura. “Devo ragionare anche da medico, oltre che da politico, per cui, allo scopo di bloccare la diffusione del virus – aggiunge il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – serve una terapia d’urto. Non ci sono altre vie, questa è la soluzione, in ogni caso vale sempre l’appello ai comportamenti responsabili”.

Zone rosse in Sicilia

Le nuove restrizioni riguardano altri Comuni siciliani, tra cui Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Raffadali in provincia Agrigento.

Scuole chiuse in 24 comuni da lunedì

Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 Comuni. In base al report dell’assessorato alla Salute, infatti, sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti.

I comuni interessati

Questi i Comuni interessati: Acate, in provincia di Ragusa; Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Camastra e Raffadali, nell’Agrigentino; Altavilla Milicia, Isola delle Femmine, San Mauro Castelverde, Torretta, Villabate e Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo; Castell’Umberto, Cesarò, San Teodoro e Sant’Alessio Siculo, nel Messinese; Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco, Vallelunga Pratameno e Villalba, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.