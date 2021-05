al via la sanificazione

Contagi nelle scuole di Portopalo di Capo Passero

Disposta la chiusura degli istituti

Locali sottoposti alla sanificazione

Torna la paura del Covid19 a Portopalo, Comune del Siracusano che è già stato in zona rossa nei mesi scorsi. Si sono registrati alcuni casi positivi in una scuola media, anzi in una stessa classe sarebbero tre i contagiati, per cui il rischio di una diffusione del virus è piuttosto concreta.

Scuole chiuse

Da qui la decisione del sindaco di Portopalo, dopo aver sentito l’Asp, di chiudere, in modo precauzionale, tutti gli istituti scolastici e procedere, contestualmente, agli interventi di sanificazione dei locali. Tra coloro che nelle ore scorse avevano lanciato l’allarme, ci sono i sostenitori di Insieme Portopalo, che vede dentro l’ex assessore Corrado Lentinello.

Invito al sindaco

“Chiediamo pubblicamente un intervento urgente del sindaco o dell’assessore alla Pubblica istruzione ormai scomparsa da tempo. Chiediamo che venga immediatamente disposta la chiusura se esiste anche solo il dubbio di probabili alunni contagiati” è l’appello rivolto poco dopo la notizia che “due classi della scuola media di via Tonnara sono in quarantena fiduciaria”.

Dati in Sicilia

Frattanto, sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.740 tamponi processati, con una incidenza quasi del 2,3%. La Regione, oggi è nona per numero di contagi giornalieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa di nuovo Catania con 207 seguita da Palermo con 121 casi poi Siracusa con 56, Ragusa 54, Messina 52, Agrigento 44, Caltanissetta 35, Trapani 18, Enna 16.

Verso la zona gialla

E’ appena iniziata quella che dovrebbe essere l’ultima settimana di zona arancione per la Sicilia dopo ben dieci settimane di numeri elevate e di restrizioni.

La terza ondata in ritardo

Nell’isola la terza ondata del coronavirus è arrivata in ritardo rispetto al resto del Paese come previsto e come avvenuto anche per la prima e perla seconda. Un andamento epidemico constatato in tutti i flussi anche delle normalissime epidemie influenzali stagionali e che si è ripetuto, nei tempi, anche con il Covid19