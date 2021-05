Covid19, “Portopalo torna in zona rossa”

Gaetano Scariolo di

13/05/2021

Portopalo tornerà in zona rossa I dati dell’Asp hanno portato alla richiesta di chiusura alla Regione L’annuncio del sindaco “L’Asp di Siracusa ci ha comunicato che, sulla scorta dei dati del contagio, Portopalo di Capo Passero entrerà in zona rossa”. Lo ha detto il sindaco di Portopalo, nel Siracusano, Gaetano Montoneri, nel corso di un video messaggio in cui ha comunicato la lettera inviata dall’azienda sanitaria, che, a sua volta, ha inviato il documento al presidente della Regione, Nello Musumeci, per la richiesta di zona rossa. Incidenza settimanale Il borgo marinaro, con meno di 4 mila abitanti, tornerà così in lockdown, come era accaduto nei mesi scorsi. “L’incidenza settimanale – ha detto il sindaco – è di 310 positivi per 100 mila abitanti, per cui, stando ai parametri del Governo saremo in zona rossa. Avevo avvertito nei giorni scorsi che era importante il rispetto delle regole”. Covid19 a Priolo E’ risultato positivo al Covid19 un alunno di un istituto comprensivo di Priolo, nel Siracusano, per cui è stata decisa la chiusura dei locali per procedere agli interventi di sanificazione. Niente lezioni in presenza Non si terranno lezioni in presenza fino al termine della settimana, poi da lunedì aule aperte, tranne per la classe dello studente rimasto contagiato. I compagni si sono sottoposti ai tamponi per verificare se sono positivi ed il test verrà successivamente ripetuto, in ogni caso la notizia ha creato molta apprensione tra le famiglie degli alunni che attendono l’esito degli esami. Dati in Sicilia Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.207 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 3%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è oggi settima per numero di contagi giornalieri. La situazione negli ospedali Negli ospedali i ricoverati sono 1.007, 37 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno in meno rispetto a ieri. La situazione nelle singole province La distribuzione tra le province vede Catania 183 seguita da Palermo con 179, Agrigento 67, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Caltanissetta 17, Ragusa 6, Enna 4.

