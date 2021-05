l'annuncio del sindaco

Contagi in crescita a Portopalo

Dieci positivi, due in ospedale

Per il sindaco ci sono tanti assembramenti

“Le cose non vanno affatto bene, abbiamo 10 positivi, di cui 2 in ospedale, e 6 in quarantena”. Lo ha detto il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Gaetano Montoneri, nel corso di un video messaggio diffuso nella tarda serata di ieri mentre si trovava nella postazione per l’esecuzione dei tamponi con la modalità del drive in.

Scuole chiuse

L’incubo del Covid19 è tornato ad aleggiare sul piccolo borgo marinaro, sulla punta estrema della Sicilia orientale, peraltro nei giorni scorsi, la stessa amministrazione, dopo alcuni casi di contagio, ha chiuso tutti gli istituti scolastici: in una classe ci sarebbero tre ragazzi positivi, per cui il rischio di un focolaio è abbastanza concreto. Il Comune, nei mesi scorsi, è stato anche in zona rossa ed il timore di tornarci è alto.

“Troppi assembramenti”

“Dobbiamo rispettare le regole – ha tuonato il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Gaetano Montoneri – invece ho visto degli assembramenti in prossimità dei locali o in piazza, nella giornata di domenica. Cerchiamo di essere molto più responsabili, per cui rilancio l’invito alla prudenza”.

Covid19 in Sicilia

Sono 894 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è oggi seconda per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 26 e portano il totale a 5.592. Il numero degli attuali positivi è di 22.162 con una diminuzione di 68 casi. I guariti oggi sono 936.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.092, 27 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 133, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede Catania 392 seguita da Palermo con 131, Messina 88, Agrigento 86, Ragusa 62, Trapani 57, Caltanissetta 47, Siracusa 17, Enna 14.

Campagna vaccinale

La campagna vaccinale verso il balzo in avanti. Arrivano le dosi e si allarga non solo la platea vaccinale ma anche le possibilità di somministrazione. E mentre si parla di riapertura dei centri commerciali si affianca lo shopping alle vaccinazioni di massa.