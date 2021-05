Divario tra regioni

La Sicilia continua a essere ultima per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. È la paura nei confronti del vaccino AstraZeneca a rallentare le somministrazioni a tal punto che è in fase di studio la gestione delle dosi di AstraZeneca sulla base dell’andamento delle vaccinazioni nelle Regioni. Come si legge sul Sole 24 Ore, il divario tra le Regioni a massimo impiego e quelle al minimo è molto ampio. La Lombardia ha utilizzato il 91,2 dei quantitativi disponibili. La Sicilia, invece, soltanto il 53,09%.

Vaccini in spiaggia e in parrocchia

L’allarme sui ritardi della Sicilia viene ribadito dalla deputata regionale Marianna Caronia. “Se vogliamo uscire presto da questa emergenza, tornare a vivere con serenità, poter accogliere i turisti in sicurezza, riprendere le attività produttive e imprenditoriali, è assolutamente indispensabile imporre una svolta, mettendo in campo tutte le possibili soluzioni”. La deputata ha già proposto, in vista dell’avvio della stagione balneare, l’utilizzo di postazioni mobili con Camper, ma anche il ricorso alle parrocchie soprattutto nei centri più piccoli e tutte le strutture sanitarie.

Altri hub in altri Comuni

Per la deputata di Forza Italia, “è emblematico il caso di Carini nel palermitano, un grosso centro nel quale vi è disponibilità di spazi, dalla parrocchia all’ospedale, che possono essere velocemente attrezzati; ma certamente situazioni simili sono presenti in tanti altri comuni, dove il coinvolgimento della comunità locale è fondamentale per dare un nuovo impulso alla campagna e anche per superare, insieme alle difficoltà logistiche, anche alcune resistenze e paure ancora presenti nella popolazione.”

Il caso Carini

E proprio su Carini che viene posta l’attenzione di Luca Tantino, componente della Direzione regionale #diventerabellissima. Sarebbero troppo poche le prenotazioni a fronte di una popolazione numerosa e variegata a Carini. “È per questo – dice Tantino – che va salutato con grande apprezzamento il provvedimento del Direttore generale dell’ASP di Palermo, Daniela Faraoni, con cui si istituisce un Drive In vaccinale presso la zona industriale di Carini in questo fine settimana e dedicato ai cittadini over 80 ed alle categorie particolarmente fragili”. Il provvedimento si inserisce nella più vasta azione di contenimento del virus e di vaccinazione su larghissima scala portata avanti dal Presidente Musumeci e dalla giunta di governo regionale. “Faccio appello ai cittadini di Carini e alla loro sensibilità: approfittare del Drive In vaccinale in questo fine settimana contribuisce a mettere al sicuro la salute pubblica”.