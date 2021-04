L'appello

“La politica, anzi la polemica politica faccia un passo indietro e lasci che le decisioni importanti per la vita delle persone siano assunte su basi puramente scientifiche e quindi con un parere vincolante del Cts”. Lo dice Marianna Caronia, deputata regionale di Forza Italia, che continua: “Questo per far sì che finisca un periodo dove alla incertezza dei numeri si accompagna l’incertezza di decisioni a volte di chiusura e a volte di apertura che da un lato non sembrano risolvere la crisi epidemiologica e dall’altro sembrano aggravare la crisi socio-economica. La politica – conclude – si occupi intanto di reperire e organizzare al meglio tutte le risorse economiche, logistiche e professionali per dare slancio alla campagna vaccinale e assicurare alle famiglie e alle imprese non soltanto rimborsi ai limiti dell’elemosina ma veri aiuti che diano serenità economica”.

Nei giorni scorsi la proposta di un hub vaccinale

L’esponente di Forza Italia nei giorni scorsi aveva proposto al presidente della Regione Nello Musumeci, in virtù della veste di assessore alla Salute, di utilizzare la Casa del Sole – la struttura ospedaliera di via Roccazzo – come un secondo hub vaccinale per il territorio del capoluogo e dell’area metropolitana. Un’area cui affiancare dei camper che si spostino in città e in provincia per somministrazioni di vaccini “porta a porta”. Un modo per velocizzare la campagna vaccinale.

La stessa Marianna Caronia aveva anche spinto per il coinvolgimento dei medici di famiglia. “Non vogliamo più vedere file di persone fragili né vogliamo assistere a iniziative, per quanto lodabili, sporadiche per ampliare i punti di vaccinazione. Si coinvolgano da subito i medici di famiglia, si creino nuovi punti vaccinali, si utilizzi qualsiasi risorsa umana ed economica disponibile perché tutti possano al più presto essere vaccinati ricorrendo a soluzioni logistiche efficaci, rapide e non dispendiose. Confido nella sensibilità e nell’attenzione del Presidente, che sono certo vorrà cogliere ogni possibilità perché la Sicilia superi al più presto l’attuale gravissima crisi”.