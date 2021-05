A La Rocca somministrato AstraZeneca

Il direttore generale si è vaccinato con AstraZeneca

La Rocca: “È ampiamente dimostrato che il siero sia efficace”

Venti i punti di somministrazione a Palermo e provincia

Mario La Rocca, direttore generale del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, si è vaccinato oggi contro il Coronavirus all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Ha ricevuto una dose del siero anti-Covid AstraZeneca.

“Mi fido ciecamente”

“Mi fido ciecamente di questo vaccino e della scienza – afferma La Rocca –. È ampiamente dimostrato che il siero di AstraZeneca è efficace: ha già protetto milioni di persone in Gran Bretagna consentendo a questo Paese di tornare alla normalità. Anche grazie a questo vaccino, oltre che agli altri attualmente disponibili, riusciremo a sconfiggere il virus. Spero che in tanti vengano a immunizzarsi dal Coronavirus perché è un dovere civico ed è l’unico modo di riprenderci le nostre vite”.

Continuano le vaccinazioni a Palermo e provincia

Venti punti di somministrazione che garantiscono circa il 60% delle vaccinazioni effettuate in città e provincia, ma l’Asp di Palermo potenzia ulteriormente “l’offerta” organizzando una serie di iniziative che vedranno pienamente impegnati gli operatori dell’Azienda sanitaria nelle Isole di Ustica e Lampedusa, ma anche nei Comuni montani.

L’esperienza del Drive In alla “Casa del Sole” si è rivelata vincente e adesso l’Asp ne organizza anche due in provincia a: Carini e Termini Imerese. In programma nel fine settimana anche un programma di vaccinazioni straordinarie a Monreale, dove circa mille cittadini riceveranno le dosi nella Chiesa di San Gaetano.

La campagna vaccinale nelle isole minori

Vicina alla conclusione la prima fase della vaccinazione di massa nelle isole di Ustica e Lampedusa. Da questa mattina i medici dell’Asp sono impegnati ad Ustica nella somministrazione di 560 dosi (che si aggiungono alle 510, già, inoculate in precedenza.). Per 120 utenti si completerà il ciclo, così come per i 90 che verranno vaccinati con il monodose Janssen. Gli operatori dell’Azienda sanitaria rimarranno ad Ustica fino a sabato.