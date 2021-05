l'uomo fermato a cassibile insieme al figlio

Denunciato un migrante che ha violato la quarantena

E’ positivo al Covid19 ma girava con la sua auto

Era in compagnia del figlio minore

I carabinieri della stazione di Cassibile hanno denunciato un marocchino di 48 anni, residente del posto in quanto, nonostante sia affetto da Covid19, è uscito dalla sua abitazione, violando la quarantena.

Il controllo

I militari mentre stavano effettuavano un posto di controllo in via Nazionale, la strada principale di Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, hanno fermato una macchina, alla cui guida c’era il nordafricano e poco dopo le procedure di identificazione gli inquirenti hanno scoperto la sua patologia.

Insieme al figlio

L’uomo, che era in compagnia del figlio minorenne, sottoposto a sua volta a quarantena in quanto convivente con il padre positivo, si è giustificando dicendo di essere uscito per recarsi al supermercato per fare la spesa.

La denuncia

I carabinieri, dopo aver ordinato all’uomo di tornare immediatamente nella sua abitazione, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa per il reato di inosservanza di un ordine teso ad impedire la diffusione di una malattia infettiva.

Diversi casi nel Siracusano

Quello del migrante a Cassibile, non è l’unico caso scoperto dai carabinieri che, nei giorni scorsi, hanno denunciato D.M., incensurata, siracusana, 41 anni, che, nonostante fosse in quarantena perché positiva al Covid19, avrebbe più volte violato il divieto di uscire mettendo a rischio le persone con cui è entrata in contatto con lei.

I suoi movimenti

Secondo quanto scoperto dai militari, la donna si sarebbe prima recata dalla madre per una visita, successivamente si sarebbe sottoposta ad una visita medica, infine avrebbe preso preso alloggio in una casa vacanze. I carabinieri sostengono che l’indagata avrebbe fornito false dichiarazioni nelle autocertificazioni, infatti sarebbero state riscontrate alcune incongruenze tra le date di nascita inserite, ” scoprendo infine che la stessa era paziente affetta da Covid19″ dicono dal comando provinciale dei carabinieri.