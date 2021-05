La campagna vaccinale verso il balzo in avanti. Arrivano le dosi e si allarga non solo la platea vaccinale ma anche le possibilità di somministrazione. E mentre si parla di riapertura dei centri commerciali si affianca lo shopping alle vaccinazioni di massa.

Due hub in centri commerciali nel Palermitano

Sono due gli hub vaccinali che sorgeranno all’interno dei centri commerciali fra Palermo e Provincia. Due hub che si uniranno ad altre aperture previste la prossima settimana a Bagheria e Cefalù ed alla campagna vaccinale n corso nelle isole minori che subito dopo farà il balzo verso i piccoli centri montani e dell’entroterra.

Lo conferma a BlogSicilia Daniela Faraoni il manager dell’ Asp 6 di Palermo che racconta gli sforzi che si stanno facendo sul fronte dell’organizzazione e la corsa contro il tempo per vaccinare più persone possibili e sconfiggere le ritrosie che pur si registrano “Grazie al forte impegno che tutta l’Asp sta mettendo in campo anche con l’importante collaborazione della Protezione Civile già la prossima settimana apriremo due centri vaccinali a Bagheria e Cefalù. Ci prepariamo all’ultima fase della campagna, quella della vaccinazione di massa che sarà lo step successivo. Come noto è stato già aperto alla vaccinazione dei soggetti con patologie anche lievi dai 16 ai 49 anni mentre già i 50enni possono prenotare la propria dose. Il prossimo passaggio, dunque, sarà essere pronti per l’afflusso di tutti senza più limitazioni di età o categoria”.

Con la riapertura dei centri commerciali si punta a offrire la dose di vaccino anche alle famiglie a passeggio per fare shopping?

“Una delle strategie è proprio l’apertura di hub nei centri commerciali. La prossima settimana definiremo tutto per poter inaugurare il centro di somministrazione all’interno del Centro Commerciale La Torre a Palermo. Abbiamo avuto la disponibilità di locali da parte di quella struttura e abbiamo subito avviato la macchina organizzativa. A seguire si conta di aprire un centro vaccinale anche a Carini all’interno del Centro Commerciale Poseidon. Inizialmente doveva essere la prima struttura del genere ad aprire, poi un sopralluogo ha mostrato alcune difficoltà logistiche e legate agli spazi. Siamo venuti ad un compromesso e potremo, dunque, allestire il centro vaccinale negli spazi offerti con un numero di postazioni inferiori a quanto previsto inizialmente ma comunque pur sempre un centro vaccinale di riferimento”

Nel frattempo è stato superato il rischio flop a Lampedusa? Come sta andando la campagna vaccinale nelle isole minori?

“Sta andando molto bene. A Lampedusa sono circa 3500 le somministrazioni di prime dosi che sono state ormai completate. Da venerdì partiamo con le prime dosi per la restante parte della popolazione. Il Comune sta completando l’ultima fase delle pre registrazioni. In settimana sarà stata somministrata una dose a tutta la popolazione aderente. Da domani, poi, siamo ad Ustica dove contiamo di somministrare la prima dose a tutti entro sabato”

Il passaggio successivo, ha annunciato la Regione, saranno i piccoli centri montani

“Innanzi tutto voglio ricordare che abbiamo in corso iniziative straordinarie messe in campo in base alle richieste dei sindaci. Abbiamo risposto o stiamo rispondendo a tutte le sollecitazioni venute dai primi cittadini con campagne dedicate a Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, domenica saremo a Baucina, abbiamo programmato Carini, Monreale, Termini Imerese. Grazie alla collaborazione dell’Esercito, poi, abbiamo raggiunto i piccoli centri isolati anche per campagne dedicate solo a piccole fette della popolazione e adesso lo faremo per le campagne vaccinali di massa dedicate ai comuni con massimo mille abitanti. Non si tratterà solo di comuni montani ma di centri isolati e poco popolosi che si possono mettere in sicurezza velocemente”

Le difficoltà e gli intoppi sono stati e sono tanti

“Sicuramente ma adesso la macchina è a regime a viaggia velocemente. Il tempo può essere un nemico o un alleato e noi dobbiamo fare in modo che sia a nostro favore per uscire da questa situazione”