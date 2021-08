L’episodio è accaduto in viale delle Americhe

Un’ auto con all’interno di bombole di Gpl è esplosa in viale delle Americhe a Ragusa. La macchina, risultata rubata, è stata posteggiata in un garage di un cantiere edile di un palazzo ancora in costruzione. I carabinieri stanno già sentendo alcune persone per provare a ricostruire quanto accaduto. In particolare si sta provando a capire se qualcuno abbia potuto vedere o sentire qualcosa di sospetto in zona.