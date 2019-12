Ha anche minacciato i poliziotti

La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Lorenzo Riela di 41 anni per resistenza a pubblico ufficiale e indagato in stato di libertà per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Nel corso della notte, l’uomo, che si trovava già ai domiciliari, nel corso di un semplice controllo di Polizia, ha aggredito gli stessi poliziotti con offese e spintoni. Il 41enne si è detto “disturbato” dalla sveglia notturna e ha minacciato i poliziotti dicendo che si sarebbe vendicato se li avesse incontrati liberi dal servizio.

L’uomo è stato arrestato e denunciato per le lesioni ad un poliziotto che se l’è cavata con due giorni di prognosi.