Cresce a Catania il numero di uomini che avviano un percorso per interrompere i comportamenti maltrattanti e violenti. Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro FamigliE di Catania traccia il bilancio dell’attività del Cuav (Centro per Uomini Autori di Violenza) “Il Primo Passo”: rispetto allo scorso anno, il servizio – attivo sul territorio da nove anni e aderente alla rete nazionale Relive (Relazioni libere dalle Violenze) – ha registrato un aumento del 30% delle richieste di presa in carico.

“Il 25 novembre – dichiara il dottor Antonello Arculeo, presidente di Centro FamigliE Catania – non è solo una data simbolica ma un’occasione per dire che la violenza maschile contro le donne si può fermare, se si lavora su chi la agisce senza mai lasciare sola chi la subisce”.

Come si accede ai percorsi e la tutela dei figli

Secondo quanto illustrato dal centro etneo, chi intraprende questi programmi di psicoeducazione vi approda attraverso tre canali principali: a seguito di una condanna con pena sospesa (subordinata alla partecipazione al percorso), dopo un ammonimento disposto dalla Questura, oppure su base del tutto spontanea, maturando la consapevolezza del proprio agire disfunzionale.

“Ogni percorso di psicoeducazione con l’autore nasce con l’obiettivo di invertire la rotta e che la donna possa tornare a sentirsi sicura – prosegue Arculeo –. In entrambi i casi, il nostro lavoro è diretto per il cambiamento del maschile”. Un’attenzione particolare viene inoltre riservata ai figli, spesso vittime di violenza assistita dentro le mura domestiche: il Centro attiva protocolli specifici per identificare e gestire i rischi legati ai minori e tutelarne il benessere.

Il “contatto partner” e la sicurezza delle vittime

L’attività del Cuav si inserisce nel quadro tracciato dall’articolo 16 della Convenzione di Istanbul, lavorando in rete con servizi sociali, forze dell’ordine, autorità giudiziaria e sistema di esecuzione penale. Al centro di ogni intervento resta comunque la protezione della donna, monitorata attraverso la procedura europea del “contatto partner”.

“Ogni presa in carico del Cuav mette sempre al primo posto inoltre la sicurezza e i diritti delle vittime – spiega l’avvocato Valentina Armenia, responsabile del servizio contatto partner per il Cuav ‘Il Primo Passo’ –. Attraverso la procedura definita contatto partner, eseguita secondo gli standard europei per i programmi per autori di violenza, eseguiamo i monitoraggi necessari alla valutazione del rischio di recidive con l’obiettivo prioritario di proteggere la vittima”.

“Il lavoro con gli autori – conclude Armenia – non è un’alternativa al sostegno alle donne vittime ma un tassello imprescindibile della prevenzione. Perché non basta allontanare e punire, occorre che l’uomo riconosca la violenza e se ne assuma la responsabilità affinché possa iniziare un percorso di trasformazione”.