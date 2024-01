Le indagini dei carabinieri di Camporotondo Etneo

Un uomo di 41 anni, indagato per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex fidanzata di 38 anni, è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Così ha disposto il tribunale del Riesame che ha accolto la richiesta della procura distrettuale della repubblica al termine di un’indagine svolta dei carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo a carico dell’uomo di Mascalucia.

Le indagini avrebbero accertato le violenze tra marzo ed aprile 2023

Le indagini coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sui continui comportamenti vessatori che l’uomo avrebbe tenuto nei mesi di marzo e aprile 2023 nei confronti dell’ex fidanzata, una 38enne catanese.

Recidivo

In particolare il 41enne, era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex, in seguito alla querela sporta dalla donna nel 2022, durante la quale la vittima aveva riferito di essere stata più volte presa a pugni dal compagno e poi beffeggiata con frasi come: “Tanto ormai sai come si fa: mettici un po’ di ghiaccio!”. Lui, quindi, non accettando la fine della loro relazione, le avrebbe anche danneggiato l’autovettura, per poi minacciarla dicendole: “Ti darò tanti di quei pugni in viso che tua madre non riuscirà più a riconoscerti”.

L’uomo aveva convinto la ex a ritirare la querela

Tuttavia, dopo la denuncia e l’applicazione della misura cautelare, l’uomo aveva convinto la ex a ritirare la querela, dicendole di aver compreso i propri sbagli e di aver finalmente accettato la fine della loro storia. Dunque, in sede di udienza processuale, la donna aveva riferito al Giudice che l’indagato era “cambiato”, che ormai aveva smesso di interferire nella sua vita privata e, pertanto, aveva chiesto di poter ritirare la querela sporta nei suoi confronti. Il giudice, tuttavia, non convinto dell’improvviso cambiamento dell’imputato, aveva comunque deciso di non revocare la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della ex.

Nuove violenze dopo un mese

In effetti l’istinto criminale dell’uomo, solo falsamente celato, si è poi rivelato un mese più tardi, quando, dopo aver convinto la ex a recarsi con lui in una palestra del centro per una seduta di allenamento, con una scusa le avrebbe chiesto di poter utilizzare il suo telefono cellulare e poi, avendolo nelle mani, avrebbe iniziato a sbirciare le fotografie della ragazza.

Alle rimostranze della donna, l’uomo avrebbe reagito insultandola davanti a tutti i presenti, dicendole di essere “una poco di buono”, lanciando violentemente per terra il telefono cellulare e minacciandola che, se avesse continuato a chiedergli di restituirle il telefono lui “l’avrebbe massacrata di botte davanti a tutti”.

Spaventata, la ragazza si era quindi rifugiata negli spogliatoi dove, grazie ad un’altra frequentatrice della palestra, aveva contattato i carabinieri. All’arrivo della pattuglia l’uomo era già scappato, ma dopo essere stato contattato dai militari, era ritornato in palestra, riportando il telefono alla 38enne.

Tuttavia, quando la ragazza era rientrata in possesso del cellulare, si era accorta che tutti i contenuti del telefono erano stati cancellati: fotografie, chat, app. Il telefono era stato così resettato, violando la privacy e distruggendo i ricordi fotografici della vittima.

La nuova denuncia della donna

Per tali comportamenti l’indagato è stato arrestato e, nella circostanza, la donna ha presentato nuovamente denuncia nei confronti dell’ex fidanzato. L’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma è stata compendiata all’autorità giudiziaria che, a fronte dell’entità e delle modalità di violazioni della misura del divieto di avvicinamento da parte dell’indagato, ha emesso il provvedimento di aggravamento in argomento.

Il 41enne, pertanto, è stato sottoposto dai carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico.