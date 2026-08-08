Stop fino a mezzogiorno di oggi agli arrivi all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Spazio aereo chiuso e voli dirottati. Continua a funzionare a singhiozzo l’aeroporto a causa delle emissioni di cenere vulcanica dall’Etna.

Arrivi per tutta la notte poi il nuovo stop

L’aeroporto era stato riaperto pochi minuti prima delle 21 di ieri sera dopo una intera giornata di disagi e apertura e chiusura in base alla presenza d cenere nell’aria. Per tutta la notte sono stati possibili sia gli arrivi che i decolli ma dall’alba la situazione è tornata a peggiorare e lo spazio aereo è stato chiuso nuovamente.

La ricaduta sull’aeroporto di Palermo

Per tutta la giornata di ieri l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” ha gestito al meglio l’arrivo di 21 voli aggiuntivi (situazione aggiornata alle 17.30), deviati da Catania per l’emergenza vulcanica.

Un impegno importante, reso ancora più significativo dal sostenuto traffico commerciale già previsto all’aeroporto di Palermo, con 134 voli in arrivo e 133 in partenza.

Dalla Gesap fanno sapere che in queste ore, consapevoli dei possibili disagi, tutta la comunità aeroportuale sta lavorando a un ritmo ancora più intenso per garantire la migliore esperienza di viaggio possibile ai passeggeri in transito dall’aeroporto di Palermo e, allo stesso tempo, per assistere e tutelare i passeggeri dei voli originariamente programmati su Catania.

Bus e treni straordinari

I passeggeri dei voli ex Catania, a bordo dei bus messi a disposizione dalle compagnie aeree e dei treni straordinari organizzati da Trenitalia, sono stati trasferiti all’aeroporto di Catania-Fontanarossa.

“È un lavoro di squadra, che vede impegnati le donne e gli uomini di Gesap e delle società che garantiscono i servizi a terra, insieme a Enac, Enav – torre di controllo, agli enti dello Stato e alle compagnie aeree”.

“Un lavoro spesso silenzioso, che non sempre si vede – si legge in una nota Gesap – ma che dietro le quinte si traduce ogni giorno in impegno, senso del dovere, professionalità e attenzione alle persone. È grazie all’impegno di tutte queste donne e questi uomini che, anche in una giornata complessa l’aeroporto di Palermo continua a fare la propria parte, mettendo al primo posto la sicurezza, l’assistenza e il viaggio dei passeggeri”.