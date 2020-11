Volo dell’Aeronautica d’urgenza da Catania a Roma per salvare neonata affetta da grave malformazione

Una bambina di appena due giorni giunta in gravissime condizioni alla Neonatologia del Garibaldi Nesima di Catania a causa di una rara malformazione congenita è stata trasferita con urgenza all’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove potrà trovare assistenza specialistica adeguata alla patologia di cui è sofferente. Lo rende noto l’Arnas Garibaldi.

La difficile diagnosi ha rilevato immediatamente la presenza di una massa infiltrante del cavo orale della neonata, una rarissima malformazione congenita su cui solo pochi centri in Italia hanno l’esperienza adeguata per intervenire in questi casi particolari.

Appurata la disponibilità dell’ospedale capitolino a ricevere la piccola paziente, l’ospedale di Nesima ha contattato la Prefettura di Catania, la quale ha subito predisposto il trasferimento della piccola paziente su apposita termoculla con un volo Falcon 900 del 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare.

Non è la prima volta che un aereo si alza in volo in Sicilia per salvare una vita.

Lo scorso 16 ottobre, è stato effettuato un volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare per trasferire una paziente di 22 anni, in imminente pericolo di vita, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Il trasferimento, richiesto ed organizzato dalla Prefettura di Messina, è stato assicurato dall’Aeronautica militare, con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina e dell’Ospedale San Raffaele (MI), ove la paziente potrà proseguire un percorso dedicato di cura. Il volo dell’Aeronautica militare, con a bordo la paziente, assistita da una qualificata équipe medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” e accompagnata dal padre, è decollato dall’aeroporto di Catania “Fontanarossa” con destinazione Milano Linate, dove è stato predisposto un servizio di trasporto alla struttura sanitaria dell’Ospedale San Raffaele mediante un’ambulanza del 118.

Il 24 settembre scorso, un bambino di 1 anno e mezzo, ricoverato presso l’Ospedale pediatrico specializzato “Di Cristina” di Palermo è stato trasportato d’urgenza da Palermo a Genova a bordo di un aereo, un Falcon 900, del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il trasporto è stato richiesto per consentire al bimbo di ricevere cure specifiche presso l’Ospedale Piccolo Cottolengo di Genova.

Il piccolo, protetto in una culla termica e seguito dall’equipe medica, è stato imbarcato insieme ai genitori a bordo del velivolo militare dall’aeroporto di Palermo. Dopo circa un’ora e mezza di volo l’aereo militare ha raggiunto lo scalo internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova dove il piccolo paziente, sempre protetto nella culla termica e nel rispetto delle misure precauzionali connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, è stato trasferito in ambulanza per il successivo ricovero presso l’Ospedale Piccolo Cottolengo del capoluogo della regione ligure.