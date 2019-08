L'incidente

Nel pomeriggio un equipaggio dell’82/mo Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15/mo Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il recupero di una donna affetta da fortissime coliche addominali e in stato di disidratazione presso la Riserva Naturale Orientata “Zingaro”, vicino San Vito Lo Capo (Trapani).

L’equipaggio, con elicottero HH-139A, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center di Poggio Renatico (FE) alle 17.45 ed è decollato alle 18.05 lper raggiungere la Riserva: dieci minuti dopo la donna è stata soccorsa e recuperata con un verricello.

Una volta a bordo e in sicurezza, la donna è stata trasportata allo stadio di Castellammare del Golfo (TP) ove è atterrata alle 18.30 ed è stata lasciata alle cure del 118 per essere trasportata in ospedale.

