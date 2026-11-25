Nuovo corso al Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (Csve) con il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo: un assetto che punta ad affiancare competenze professionali ed esperienza nel Terzo settore a nuove energie generazionali.

Alla presidenza è stato eletto Prospero Crimi, 37 anni, dell’associazione “Sangue Etneo Melior de Cinere Surgo Odv” di Nicolosi. L’elezione arriva a valle dell’assemblea del 13 novembre scorso, che ha registrato un’ampia partecipazione con la presenza dei rappresentanti di 219 delle 252 associazioni aventi diritto al voto.

La squadra: vicepresidenti e consiglieri

Al fianco del neo presidente, il nuovo Consiglio direttivo vede Giuseppe Coco, dell’associazione “Le Aquile” di Catania, nel ruolo di vicepresidente vicario, e Alice Narcisi, 25 anni, dell’associazione “La Finestra”, nominata vicepresidente nonché componente più giovane dell’organo. L’incarico di segretario va invece a Francesco Ferrara, dell’associazione “Wondersammy” di Siracusa.

Completano il direttivo:

Francesco La Magna (Associazione Italiana Persone Down di Catania);

Armando Paparo (Misericordia di Bronte);

Salvatore Raffa (associazione “Andromeda” di Acireale);

Carlo Sciacchitano (Avis Comunale di Catania);

Giuseppe Talluto (Associazione Pubblica Assistenza “Sicilia Soccorso” di Piazza Armerina).

Il profilo del neo presidente e la missione del Csve

Originario di Centuripe, nell’Ennese, Prospero Crimi è legato al mondo del volontariato sin da giovanissimo. Avvocato di professione, collabora quotidianamente come consulente legale con associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), oltre ad aver ricoperto nel 2016 l’incarico di assessore alle Politiche sociali del Comune di Centuripe.

Costituito il 25 settembre 2000, il Csve opera ai sensi del Codice del Terzo settore nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, garantendo supporto a oltre 250 realtà associative. Il nuovo Consiglio direttivo avrà ora il compito di rilanciare l’azione del Centro sui territori, individuando risposte aggiornate alle esigenze di volontari e associazioni.