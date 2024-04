Disavventura poco piacevole per i passeggeri del volo Ryanair FR5018 da Verona a Catania, costretti ad affrontare un ritardo di oltre sei ore rispetto all’orario previsto di atterraggio. Il volo, che doveva partire alle 13:25, ha invece toccato terra a Catania alle 21:10, ben oltre quindi il previsto. Questo ritardo sostanziale ha causato disagi significativi ai passeggeri, influenzando i loro piani e creando incertezza riguardo alle loro destinazioni finali.

Il rimborso

Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, specializzata nell’assistere i passeggeri a ottenere compensazioni per voli ritardati o cancellati, ai passeggeri di questo volo Ryanair spetterà una compensazione pecuniaria di 250 euro, in base al Regolamento Europeo 261/2004. Questo regolamento stabilisce i diritti dei passeggeri in caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco sui voli, garantendo loro determinati diritti e protezioni. La compensazione di 250 euro è prevista per i voli che subiscono ritardi superiori a tre ore e che soddisfano determinati criteri stabiliti dal regolamento. In questo caso specifico, il ritardo di oltre sei ore rispetto all’orario previsto di atterraggio è chiaramente sufficiente per garantire ai passeggeri il diritto a tale compensazione.

I precedenti

Un caso molto simile a quanto accaduto il mese scorso. I rispettivi voli Ryanair da Palermo a Torino e da Roma a Catania hanno subito dei ritardi importanti, dalle tre alle cinque ore, e per questo un partinicese ed una coppia di Acireale hanno ottenuto un rimborso. Le sentenze sono state emesse dai giudici di Pace di Palermo e Catania. In entrambi i casi i ricorrenti sono stati assistiti da ItaliaRimborso. Sentenze che rappresentato una vittoria significativa per i diritti dei passeggeri aerei, confermando che le compagnie aeree devono essere responsabili dei danni causati ai loro clienti a seguito di ritardi ingiustificati. La decisione del giudice di condannare Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta sottolinea l’importanza di garantire una tutela efficace e tempestiva dei diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.