Sarà un anniversario da ricordare anche quest’anno grazie al coinvolgimento, da parte del Centro Studi Pio la Torre” delle scuole e dei Comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate, comprensorio attorno al quale ogni anno si fa memoria attraverso la Marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia, la cui prima edizione risale al 26 febbraio 1983.



Un evento che ha raccolto associazioni, movimenti sindacali, amministrazioni comunali e giovani per ribadire l’importanza di non dimenticare, confrontandosi sui percorsi seguiti con la consapevolezza che solo tutti insieme si può fermare l’efferatezza sulla società della criminalità mafiosa.

Il 41° anniversario della marcia, quest’anno, animerà gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dove, sino alle fine di febbraio, studenti e docenti hanno organizzato assemblee e momenti di confronto grazie ai quali riflettere sullo stato dell’impegno antimafia oggi, a oltre quattro decenni di distanza da quella fatidica data.

Agli incontri saranno presenti e daranno modo di approfondire le tematiche che via via emergeranno il presidente del Centro Studi Pio La Torre, Loredana Introini; il presidente emerito, Vito Lo Monaco; il presidente della Commissione Antimafia, Antonello Cracolici; don Cosimo Scordato, padre Michele Stabile e altri testimoni, come loro, delle passate edizioni della marcia, insieme ai sindaci dei Comuni e a diversi rappresentanti del mondo della magistratura. Parteciperanno, emozionati e coinvolti, anche numerosi insegnanti che, quel 26 febbraio 1983 erano studenti e che, grazie anche all’esempio di chi ha dimostrato concretamente cosa vuole dire impegno antimafia, hanno deciso di intraprendere la strada dell’insegnamento.

Sabato 17 febbraio la prossima assemblea che si terrà al liceo ginnasio di stato “Francesco Scaduto” di Bagheria, mentre lunedì 19 ci si ritroverà alla C. D. “Gianni Rodari” di Villabate e al Liceo Scientifico “D’Alessandro” di Bagheria. Si proseguirà martedì 20 all’I.C. di Altavilla Milicia e alla secondaria di primo grado “I. Buttitta” di Bagheria; mercoledì 21 le assemblee si svolgeranno alla scuola primaria plesso “Girgenti” di Bagheria, alla D. D. Giuseppe Bagnera” di Bagheria e alla secondaria di primo grado “Carducci” di Bagheria; giovedì 22 ci si riunirà ancora una volta alla secondaria di primo grado “I. Buttitta” di Bagheria, all’I.C.S, “Karol Wojtyla” di Santa Flavia e nuovamente alla scuola primaria plesso “Girgenti” di Bagheria; venerdì 23 sarà la volta della media statale “Palumbo” di Villabate”; lunedì 26 febbraio assemblee alla scuola secondaria di primo grado “Scianna” di Bagheria, all’I.C.S. “Casteldaccia” e all’I.C. “Livatino” di Ficarazzi; martedì 27 si rifletterà insieme alla scuola media statale “Tommaso Aiello” di Bagheria per concludere il ciclo di incontri all’ITC “Sturzo” in data ancora da stabilire.





