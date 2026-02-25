Ben 56 gli equipaggi che, dal 28 febbraio al 1° marzo, animeranno le strade dell’Agrigentino, teatro dell’appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally 2026 per vetture moderne, storiche e classiche, organizzato dalla Tempo srl e dall’Automobile Club Agrigento

Grande attesa per il prologo del sabato sera: l’inedita cerimonia di partenza allestita lungo il suggestivo Viale della Vittoria, nella “Città dei Templi”





Ufficializzato l’elenco iscritti del 2° Rally Monti Sicani, triplice appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally 2026 per auto moderne, storiche e classiche, in scena i prossimi 28 febbraio e 1° marzo sui selettivi asfalti dell’Agrigentino. Sono state registrate ben 56 adesioni totali alla gara, organizzata dalla Tempo srl e dall’Automobile Club Agrigento, nonché promossa dal Club Auto e Moto d’Epoca Valle del Platani Classic. Lungo un tracciato ad anello disegnato attorno al suggestivo Monte Cammarata, sarà sfida aperta tra quanti in lizza nella “R5”, classe regina della specialità, vorranno iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro: tra i probabili protagonisti, da citare il mussomelese figlio d’arte Jerry Mingoia (RO Racing), già vincitore lo scorso anno e nuovamente navigato da Roberto Longo, l’altro giovane talento isolano Alessio Pollara (CST Sport) di Prizzi, in coppia con Sergio Raccuia, nonché il locale Filippo Indovina (RO Racing), al rientro dopo tre anni di stop e affiancato, per l’occasione, da Beppe Livecchi; tutti al volante delle performanti Skoda Fabia Rally2, fatta eccezione per il termitano Alessandro Centinaro (CST Sport), al via su Peugeot 208 Rally2 con Pietro Nicotra.





Capitolo due ruote motrici: ben undici gli equipaggi a bordo delle “pepate” Peugeot 208 Rally4, pronti a dar vita ad avvincenti duelli. Nel comparto riservato alle vetture d’antan, invece, tra i nomi di spicco quelli dell’esperto corleonese Antonio Di Lorenzo (Porsche 911 Carrera RS), chiamato a difendere il successo conseguito nel 2025 con l’inseparabile Franco Cardella, oltre ai palermitani “GORDON” (Ford Sierra Cosworth), con Totò Cicero e Salvo Battaglia (Porsche 911 Carrera RS), coadiuvato da “KOWALSKI”, tutti nei colori Island Motorsport.





Andando al programma, sabato 28 febbraio vedrà lo svolgersi delle consuete verifiche tecnico-sportive e dello shakedown, previsto quest’ultimo lungo la SP 20 (ovvero un tratto della nuova PS “Santa Croce”); alle 19:30, invece, si celebrerà la cerimonia di partenza presso l’incantevole Viale della Vittoria, ad Agrigento, tra le più attese novità dell’edizione 2026. L’indomani mattina, invece, lo start del confronto agonistico vero e proprio con la disputa di nove prove speciali: le confermate “Cammarata-Santa Rosalia” (8,8 chilometri), già teatro in passato dell’omonima cronoscalata, la “Alessandria della Rocca-San Biagio Platani” (4,29 chilometri) nonché l’inedita e sopracitata “Santa Croce” (4,4 chilometri) che si concluderà nel piazzale antistante lo stadio comunale di Casteltermini; tutte le frazioni cronometrate saranno affrontate tre volte ciascuna.





Per quanto concerne la logistica, il centro nevralgico sarà nuovamente il centro commerciale La Fornace sulla SS 189 che ospiterà parco assistenza, riordini, palco d’arrivo e premiazioni finali; presso i locali dell’Halykos Hotel di Cammarata, invece, direzione gara, segreteria e sala stampa. Ai fini dello svolgimento dell’evento sportivo, sono stati fondamentali il supporto e l’interesse delle istituzioni: il deputato nazionale Calogero Pisano, Giuseppe Pendolino e Giuliano Traina, rispettivamente, Presidente e consigliere del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia), Dino Zimbardo, Sindaco di San Giovanni Gemini. Per ulteriori informazioni, disponibili il sito web www.tempo-sport.org o la pagina FB www.facebook.com/rallyterredipirandello

