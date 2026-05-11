La direttrice dell’ECDC, Pamela Rendi-Wagner, ha rilasciato una dichiarazione che non invita all’abbassamento della guardia: “A causa delle incertezze persistenti e del lungo periodo di incubazione, è possibile che nelle prossime settimane si verifichino ulteriori casi tra ex passeggeri e membri dell’equipaggio. Ecco perché l’approccio precauzionale adottato dall’ECDC fin dall’inizio è stato fondamentale”.