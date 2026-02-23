Recuperata in extremis la gara che andrà regolarmente in scena dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi nell’Agrigentino e organizzata dalla Tempo srl, inaugurando il Campionato Siciliano Rally 2026 per vetture moderne, storiche e classiche

Grande soddisfazione da parte del comitato organizzatore





È stata una corsa contro il tempo, ma con un lieto fine. Il 2° Rally Monti Sicani, triplice appuntamento inaugurale del Campionato Siciliano Rally 2026 per auto moderne, storiche e classiche, infatti, si disputerà regolarmente. La gara, organizzata dalla Tempo srl di Eros Di Prima e dall’AC Agrigento presieduto da Salvatore Bellanca, nonché promossa dal Club Auto e Moto d’Epoca Valle del Platani Classic capitanato da Totò Scozzari, andrà in scena dal 28 febbraio al 1° marzo prossimi interessando i selettivi asfalti dell’Agrigentino su un percorso ad anello ricavato attorno al suggestivo Monte Cammarata.





«Alla fine, per quanto sul filo di lana, siamo riusciti a trovare il budget necessario e a superare una serie di problemi amministrativi grazie all’intervento risolutivo del deputato nazionale Calogero Pisano e del consigliere Giuliano Traina» – ha commentato un più che soddisfatto Eros Di Prima – «Oltre a loro, rinnoviamo i nostri ringraziamenti a Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia), per la sua continua disponibilità, a Dino Zimbardo, Sindaco di San Giovanni Gemini e, non ultimo, a Totò Scozzari che si è sempre battuto come un leone scuotendo l’intero ambiente, affinché questa competizione si potesse svolgere». Andando al programma, sabato 28 febbraio vedrà lo svolgersi delle consuete verifiche tecnico-sportive e dello shakedown, previsto quest’ultimo lungo la SP 20 (ovvero un tratto della nuova PS “Santa Croce”); alle 19:30, invece, si celebrerà la cerimonia di partenza presso l’incantevole Viale della Vittoria, ad Agrigento, tra le più attese novità dell’edizione 2026.





L’indomani mattina, invece, lo start del confronto agonistico vero e proprio con la disputa di nove prove speciali: le confermate “Cammarata-Santa Rosalia” (8,8 chilometri), già teatro in passato dell’omonima cronoscalata, la “Alessandria della Rocca-San Biagio Platani” (4,29 chilometri) nonché l’inedita e sopracitata “Santa Croce” (4,4 chilometri) che si concluderà nel piazzale antistante lo stadio comunale di Casteltermini; tutte le frazioni cronometrate saranno affrontate tre volte ciascuna. Per quanto concerne la logistica, il centro nevralgico sarà nuovamente il centro commerciale La Fornace sulla SS 189 che ospiterà parco assistenza, riordini, palco d’arrivo e premiazioni finali; presso i locali dell’Halykos Hotel di Cammarata, invece, direzione gara, segreteria e sala stampa.

Per ulteriori informazioni, disponibili il sito web www.tempo-sport.org o la pagina FB www.facebook.com/rallyterredipirandello.

