“Fuori dal silenzio. Dentro la comunità” è il titolo dell’iniziativa che, mercoledì 25 novembre, celebrerà in piazza Acquasanta la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

A promuovere le iniziative della giornata è l’associazione “Millecolori Aps Ets”, partner della Rete sociale “Il Sorriso di Sara”, che sorge nel bene confiscato alla mafia affidato dal Comune di Palermo al Consorzio Network dei Talenti. Rete sociale, dedicata a Sara Campanella, la 22enne uccisa il 31 marzo de 2025 a Messina, per mano di un suo compagno di corso all’università. Rete della quale fanno anche parte: l’associazione “Sara Campanella Ets”, la parrocchia Maria SS. della Lettera, Mediter Italia Ets, Cirpe impresa sociale, Aipd Palermo Ets Aps, SporT21 Sicilia Odv, Acli Palermo Aps, Anvas Siciulia, Cov – Coordinamento operativo di volontariato e Protezione civile, Tour e Bike Aps. Realtà che saranno presenti per tutta la mattinata per incontrare la cittadinanza e presentare le attività portate avanti.

La giornata si aprirà alle 9 con la presentazione del programma che coinvolgerà la comunità locale e non solo. Alle 10 giungeranno gli alunni dell’IC Abba Alighieri, con i quali la giornata si tingerà dei colori della gioia e della speranza. Saranno, infatti, loro che, a partire dalle 10.30, insieme alla comunità locale, dipingeranno di rosso la panchina di fronte il Centro di Ascolto “Il sorriso di Sara”, Alle 11 il saluto delle autorità cittadine. Parteciperà anche a questo momento Claudio Campanella, fratello di Sara. Un altro momento inteso di condivisione per fare memoria.

Per l’occasione saranno distribuiti i biscotti con la farina di Perciasacchi prodotta dal Consorzio Network dei Talenti.









Luogo: Centro di ascolto “Il sorriso di Sara”, Piazza Acquasanta, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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