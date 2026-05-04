Il 7 maggio lavoratrici e lavoratori della scuola incroceranno le braccia insieme a studentesse e studenti, con manifestazioni territoriali in decine di città’, l’appuntamento per Palermo sarà alle ore 9 al Politeama.

Lo sciopero, proclamato anche per il 6 maggio per garantire la massima copertura al personale, chiama al boicottaggio delle prove INVALSI e raccoglie l’invito alla mobilitazione dell’assemblea internazionale giovanile We do not enlist.





Scioperiamo contro la militarizzazione della scuola e della società, contro la leva obbligatoria, contro la riforma degli istituti tecnici e professionali che consegna la formazione delle classi popolari direttamente nelle mani delle imprese, contro le nuove linee guida dei licei e contro un rinnovo contrattuale che propone salari vergognosi mentre l’inflazione cresce, trascinata dai costi di guerre che non abbiamo voluto e non vogliamo.

Diciamo basta alla scuola neoliberista che ci vuole pedine delle logiche di mercato e di guerra.

USB Scuola, OSA, Cambiare Rotta



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