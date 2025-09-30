Il Centro di Formazione Ferroviaria (CFF) – ente riconosciuto da ANSFISA – in collaborazione con l’Ente di formazione AgriConsulting, promuove un corso introduttivo con l’obiettivo di fornire una prima formazione per l’inserimento lavorativo nel comparto ferroviario. Tale corso, totalmente gratuito, si terrà nei giorni 10 e 11 ottobre 2025, dalle 8,30 alle 13,30, presso la sede di AgriConsulting, in via Diego D’Amico 87 a Bagheria (PA).

<<Ha preso avvio ormai da tempo il processo di trasformazione e divisionalizzazione della vecchia “Azienda autonoma Ferrovie dello stato”. Da pubblica Azienda di Stato si è evoluta e frammentata in varie imprese di trasporto privato già a partire dai primi anni 2000. Un’epocale trasformazione che ha abolito i pubblici concorsi di Stato per entrare nel mondo del lavoro ferroviario – ha commentato Giuseppe Chillemi, referente del corso per CFF – Oggi, le 42 imprese di trasporto che operano nel panorama ferroviario italiano assumono i giovani con colloquio e prove psico attitudinali dirette. Inevitabilmente le varie imprese di trasporto si rivolgono ai candidati già formati con varie certificazioni che noi di CFF eroghiamo da tempo con un ottimo riscontro nell’inserimento professionale.>>





Proprio della crescente domanda di trasporto sostenibile e dell’evoluzione tecnologica del comparto, che rendono questo settore una delle principali leve di sviluppo per il futuro del lavoro, si parlerà nel corso delle due giornate organizzate da CFF e AgriConsulting.

L’espansione delle linee ferroviarie, in particolare quelle ad alta velocità, e l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, stanno generando una significativa richiesta di personale qualificato, aprendo interessanti sbocchi professionali sia per ruoli tecnici che operativi ai quali perfettamente rispondono i corsi di formazione di CFF per Macchinista Ferroviario, Macchinista Manovratore, Capotreno, Preparatore Treno, Manutentore Veicoli Ferroviari.

L’iniziativa è propedeutica ai corsi professionalizzanti successivi erogati dal Centro di Formazione Ferroviaria S.r.l. nella medesima sede.

Per iscriversi: 339 723 1018; WhatsApp 375 544 4258.

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

