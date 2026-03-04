Catania si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato al futuro: un momento di dialogo concreto, aperto alla città.

Giovedì 5 marzo 2026, a partire dalle ore 16.00, l’Aula Consiliare di Catania ospiterà l’evento “Donne, Innovazione e Inclusione”, promosso su iniziativa della Consigliera Comunale Simona Latino, Presidente della 9ª Commissione Consiliare Innovazione e Servizi Digitali.

L’incontro, organizzato dal Consorzio Osiride presieduto da Rosaria Musmeci, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti pubblici, professioniste, mondo accademico, associazioni e realtà imprenditoriali del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nei processi di trasformazione economica, sociale e tecnologica.





Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Catania, Enrico Trantino, del Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi e degli assessori competenti, si aprirà la sessione degli interventi, moderata dall’avvoccato Clelia Principato del Foro di Catania.

Di particolare rilievo la presenza di autorevoli docenti universitarie: la prof.ssa Alessia Gabriele, Ordinaria di Diritto del Lavoro all’Università Kore di Enna e Prorettrice alle Tematiche di Genere, e la prof.ssa Deborah De Felice, Ordinaria di Sociologia del Diritto e della Devianza all’Università di Catania e Delegata alle Pari Opportunità. Interverrà inoltre la prof.ssa Giovanna Micale, referente dell’Osservatorio d’Area sulla Dispersione Scolastica.





Accanto al mondo accademico, spazio anche alle professioni e all’imprenditoria femminile, con l’avv. Denise Caruso, Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, la dott.ssa Marialaura Ontario, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, e l’avv. Lucia Tuccitto, Presidente della sezione catanese dell’ADGI, Associazione Donne Giuriste Italia.

Tra le realtà associative che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento figurano il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Catania, l’ADGI sezione di Catania, l’Associazione Generazione Y e l’Agon Ballet Company, il cui contributo ha rafforzato il valore partecipativo e condiviso dell’iniziativa.





Il programma prevede inoltre interventi di dirigenti comunali, rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore e del mondo culturale, in un dialogo che toccherà temi centrali come accesso al lavoro, leadership femminile, innovazione digitale, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e contrasto alla dispersione scolastica. L’evento si concluderà con un momento di networking, pensato per favorire nuove sinergie tra istituzioni, professioniste, imprese e associazioni.

“Donne, Innovazione e Inclusione” non sarà solo un convegno, ma uno spazio di proposta, confronto e visione. Un’occasione per ispirare il futuro partendo dal territorio.

