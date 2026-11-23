Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 17:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Corleone, sarà presentato il Piano di Inserimento Accogliente (PIA) dell’Area Interna del Corleonese, del Sosio e del Torto, denominato “Nuove Dimore”.

L’incontro rappresenta un momento di confronto e condivisione con il territorio, finalizzato a illustrare il Piano di Inserimento Accogliente e le opportunità di sviluppo sociale e territoriale ad esso connesse. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, Priorità 5 “Azioni sociali innovative”, e si propone di valorizzare il coinvolgimento delle istituzioni e degli attori locali nella costruzione di percorsi di inclusione e sviluppo delle comunità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Walter Rà, Sindaco di Corleone, seguiti dall’intervento introduttivo di Vito Filippo Barone, Presidente dell’Area Interna del Corleonese, del Sosio e del Torto. La presentazione del Piano di Inserimento Accogliente sarà curata dai tecnici del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., che illustreranno i contenuti e le principali linee di intervento del PIA “Nuove Dimore”.

L’appuntamento costituisce un’importante occasione per promuovere il dialogo tra istituzioni, realtà territoriali e comunità locali, favorendo una visione condivisa delle prospettive di inclusione e valorizzazione del territorio. L’incontro si svolgerà lunedì 23 novembre 2026, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare, in Piazza Garibaldi 1, a Corleone.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.