Un lungo weekend per valorizzare le eccellenze agroalimentari e culturali di Giuliana, piccolo borgo dei Sicani in provincia di Palermo. È tutto pronto per la quarta edizione dell’Oliva Giarraffa Fest, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno. Tre giorni di degustazioni, musica, spettacoli, visite teatralizzate al Castello di Federico II, che si arricchiscono con la tradizionale Infiorata nel centro storico.

L’evento, organizzato dal Comune di Giuliana e cofinanziato dall’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, all’interno dell’iniziativa “Sicilia che piace” e dalla Città Metropolitana di Palermo, nell’ambito di “Estate in Provincia”, mira a promuovere la tipica oliva da mensa locale, che attualmente vanta la denominazione comunale (De.Co.) La coltivazione di questa specifica cultivar ha radici antichissime, introdotta nel territorio sicano dai Greci e dagli Elimi e successivamente consolidata sotto la dominazione musulmana, ed è testimoniata ancora oggi dalla presenza di ulivi ultracentenari.





In concomitanza con la festa, le strade del centro storico ospiteranno anche la quarta edizione dell’Infiorata giulianese, che vedrà la partecipazione di dodici gruppi di infioratori. La manifestazione si aprirà venerdì 26 giugno in piazza Pompei, alle 21.30, con la presentazione dei progetti dell’infiorata realizzati in collaborazione con l’Istituto “Giuseppe Reina” di Giuliana e le associazioni del territorio, seguita dall’esibizione di ballo latino americano con la vice campionessa italiana Clarissa Puleo e dall’intrattenimento musicale dei Notanova Live.





I lavori dell’infiorata entrano nel vivo sabato 27 giugno a partire dalle 22 tra via Roma e piazza Santissimo Crocifisso, animati dalle note del violino di Gianni Renzi per l’evento “La Notte dell’Infiorata”. La giornata conclusiva di domenica 28 giugno si aprirà alle 10 con l’inaugurazione ufficiale della IV Infiorata Giulianese, accompagnata dalla Sicily Popular Band. Alle 10,30 inizieranno le visite teatralizzate al Castello di Federico II, curate dall’Associazione culturale Julia, mentre, alla stessa ora prenderà il via il raduno di auto e moto storiche a cura dello Sciacca Motori Vintage Club e del Mrt.





Il cuore delle eccellenze alimentari a cui è dedicata la manifestazione sarà il villaggio gastronomico, con l’apertura degli stand di degustazione e promozione dei prodotti tipici prevista dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 20. All’interno del villaggio, oltre all’Oliva Giarraffa, i visitatori troveranno formaggi, la tradizionale tabisca giulianese, porchetta locale, miele, mandorle, pasta di grani antichi senatore cappelli, origano di montagna e altre produzioni del territorio. Il pomeriggio domenicale proseguirà con l’intrattenimento per famiglie e bambini e gli spettacoli itineranti del Circo Rock, che proporrà esibizioni di trampolieri alle 16.30 e giochi di prestigio e magia alle 18. Alle 17:30 l’Infiorata sarà avvolta dalle note del sassofono di Luigi Zimmitti, mentre l’Aperinfiorata con dj set, a cura di dj Francesco a partire dalle 19.30, chiuderà la manifestazione.

Luogo: GIULIANA, PALERMO, SICILIA

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