Dal 16 al 18 aprile 2026, i massimi esperti internazionali di cure palliative si riuniranno in Sicilia per fare il punto sulla ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e l’etica del fine vita.

La Sicilia torna a essere il baricentro della medicina palliativa. Il Saracen Sands Hotel & Congress Centre ospiterà la 14ª edizione di “Mercadante & Friends”, l’appuntamento internazionale diretto dal Prof. Sebastiano Mercadante, figura di riferimento nella gestione del dolore e nelle cure di supporto in oncologia.





Con lo slogan provocatorio e ambizioso “Yes, We Can… Make Palliative Care Great Again”, il congresso si propone di rilanciare con forza il ruolo delle cure palliative in un’epoca di grandi trasformazioni tecnologiche e sociali. Non solo un aggiornamento scientifico, ma un vero e proprio manifesto per riportare la dignità e la qualità della vita al centro del dibattito sanitario globale.

Il congresso si conferma un crocevia fondamentale per la medicina palliativa globale, riunendo relatori di fama internazionale provenienti dalle istituzioni più prestigiose del mondo, tra cui il Princess Margaret Cancer Centre di Toronto, l’MD Anderson Cancer Center di Houston e istituti di eccellenza, da Gerusalemme e Dublino.





Il programma scientifico è focalizzato sulle sfide emergenti della disciplina:

– Innovazione e Ricerca: Il gap tra ricerca accademica e pratica clinica, con focus sulle immunoterapie e i trattamenti anti-cancro nel fine vita.

– Etica e Accudimento: L’approfondimento sulla natura della sofferenza, l’idratazione e la nutrizione artificiale, e il supporto fondamentale ai caregiver familiari.

– Tecnologia: una sessione d’avanguardia dedicata all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nelle cure palliative.

– Gestione del sintomo: protocolli clinici avanzati per il trattamento del dolore oncologico e delle complicanze sistemiche.





Tra gli ospiti di punta figurano: Camilla Zimmerman (Canada), Betty Ferrell (USA), Nathan Cherny (Israele) e Andrew Davies (Irlanda), che si confronteranno con le eccellenze italiane rappresentate, tra gli altri, da Giuliano Brunori, e lo stesso Sebastiano Mercadante.

L’evento “Mercadante & Friends” deve il suo successo alla formula unica che unisce l’eccellenza accademica a un clima di confronto diretto e informale tra esperti provenienti da ogni continente: “Questo incontro non è solo un congresso – dichiara il Prof. Sebastiano Mercadante – ma una comunità di pensiero che si interroga su come restituire dignità e qualità alla vita dei pazienti più fragili. Il titolo scelto quest’anno vuole essere un richiamo alla responsabilità collettiva: la medicina palliativa deve tornare al centro dell’agenda sanitaria mondiale con forza e competenza scientifica”.

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