Un’infrastruttura pensata per ridisegnare la mobilità del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo economico, sociale e turistico per l’intero comprensorio del Calatino. È questo il tema al centro dell’incontro pubblico di presentazione del progetto “Da Mineo a Vizzini Scalo – Nodo strategico per la mobilità e lo sviluppo del Calatino”, in programma mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 19, presso il Circolo di Cultura “Luigi Capuana”, in piazza Ludovico Buglio a Mineo.

L’iniziativa è promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori – Circolo “Don Rosario Pepe” di Mineo, in collaborazione con il Centro Studi C.E.S.T.A. (Cultura, Economia, Società, Territorio, Asilo), con l’obiettivo di aprire un confronto sulle prospettive di rilancio infrastrutturale del territorio attraverso il collegamento con Vizzini Scalo, ritenuto strategico per la crescita del Calatino.

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Biazzo, responsabile del progetto e ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, che illustrerà finalità, contenuti e prospettive dell’iniziativa.

Seguiranno gli indirizzi di saluto di Emanuele Incarbone, presidente del MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo, e di Vincenzo Zaccaria, assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile del Comune di Mineo.

Il confronto, moderato dal direttore di SudPress Elisa Petrillo, entrerà poi nel vivo con gli interventi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e degli enti di sviluppo locale.

Interverranno Sergio Gruttadauria, vicepresidente della Città Metropolitana di Catania; Maria Rita Annunziata Schembari, presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (in attesa di conferma); Salvatore Ferraro, sindaco del Comune di Vizzini; Santo Randone, sindaco del Comune di Licodia Eubea; Michele Germanà, direttore del GAL Kalat; Luigi Calmo, direttore del GAL Nati Iblei; e Sebastiano Di Mauro, esperto del GAL Nati Iblei, che offriranno il proprio contributo sul valore strategico della mobilità quale leva per lo sviluppo economico, turistico e sociale delle aree interne.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ragusa, presidente di ALS MCL e ANCOS UNCI, da anni impegnato nella promozione di iniziative dedicate alla crescita e al benessere delle comunità locali.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il nuovo servizio “Taxi Sociale”, iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Welfare Mineo – Progetti per il benessere della comunità”, pensata per favorire la mobilità delle persone più fragili e garantire un servizio di prossimità a sostegno dei cittadini.

La giornata sarà caratterizzata alle 18:30 dall’inaugurazione del Circolo MCL “Don Rosario Pepe” Giovani- Mineo.

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