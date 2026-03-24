Appuntamento prossimamente da non perdere presso Palazzo Biscari a Catania, nel cuore del centro storico, in via Museo Biscari 10. Il prossimo 31 marzo, infatti, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, vi si svolgerà un incontro tra istituzioni del territorio e dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, con anche il coinvolgimento di referenti per la promozione della salute delle rispettive scuole. Il tutto per illustrare i risultati ad oggi del progetto regionale @lab_school.

La conferenza di servizio provinciale sul progetto @lab_school – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze – II annualità illustrerà passato, presente e futuro del progetto, con un raffronto costruttivo tra relatori coinvolti ed addetti ai lavori.





Ricordiamo che l’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre”, Scuola Polo Provinciale della Rete SALUS – Scuole SHE (School for Health in Europe) Sicilia è impegnato attivamente nella realizzazione della seconda annualità del progetto regionale @lab_school, e che tale progetto è promosso nell’ambito della Legge Regionale 7 ottobre 2024, n. 26 e sostenuto dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

L’Istituto “Vittorino da Feltre” opera in un contesto urbano siciliano caratterizzato da una forte eterogeneità socio-economica (quartieri periferici della città di Catania, Nesima, Monte Po e Nunziatella), ponendosi come un centro educativo essenziale contro la fragilità sociale, e recentemente ha assunto un incarico di grande responsabilità: quello di Scuola Polo Provinciale della Rete SALUS – Scuole SHE (School for Health in Europe) Sicilia per lo studio @lab_school, promuovendo attivamente l’innovazione didattica e l’uso di metodologie laboratoriali.





Questa nuova funzione ha favorito la creazione di reti territoriali solide e ha valorizzato le competenze interne, trasformando l’istituto in un punto di riferimento per la sperimentazione metodologica e l’educazione non formale. A partire dai risultati già maturati, l’incontro intende consolidare il lavoro avviato e promuovere un coinvolgimento più esteso delle istituzioni scolastiche del territorio. L’obiettivo è rafforzare e ampliare la rete provinciale, favorendo l’adesione di un numero crescente di scuole e studenti, così da rendere più incisive le azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze in ambito giovanile. In questo quadro, il progetto @lab_school si definisce come un percorso educativo condiviso tra scuole, capace di tradursi in pratiche concrete di sensibilizzazione, responsabilizzazione e intervento nei contesti scolastici e sociali di riferimento.





Coordinamento dell’incontro a cura della giornalista Lisa Bernardini.

La Prof.ssa Loredana Argentino, originaria di Siracusa, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto “Vittorino da Feltre” dal 1 settembre 2023, esprime la sua soddisfazione per questo prossimo incontro sullo stato dell’arte di @lab_school: L’azione educativa che la rete degli stakeholders è tenuta quotidianamente a sostenere richiede un equilibrio costante tra inclusione, personalizzazione dei percorsi e miglioramento degli esiti formativi; ci si destreggia con impegno ed abnegazione tra i vari fattori che incidono sulla continuità dei percorsi educativi e, in alcuni casi, sulla motivazione degli studenti”.





Tra le premesse della Argentino in vista del convegno, che si augura partecipato viste le tante urgenze del territorio: “Il nostro ruolo di scuola polo ha contribuito a consolidare una visione educativa più ampia, orientata allo sviluppo di competenze trasversali, alla partecipazione attiva degli studenti e alla loro preparazione rispetto alle sfide del presente. Molti fattori richiedono consolidamento ed aggiustamenti, ed è in questa direzione che andremo nel convegno ad illustrare il prosieguo del progetto. Siamo comunque soddisfatti, e sulla buona strada per continuare a crescere insieme”.

Luogo: Palazzo Biscari a Catania, Via Museo Biscari, 10 , CATANIA, CATANIA, SICILIA

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