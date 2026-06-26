Cerimonia militare per onorare valore e sacrificio dei “Rossi Lancieri”

In occasione del 160° anniversario della Battaglia di Custoza–Montevento, il 24 giugno scorso si è svolta alla Caserma “Generale Antonino Cascino” di Palermo la Festa di Corpo del Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°), il cui Stendardo è insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Nella battaglia del 24 giugno 1866, durante la Terza Guerra d’Indipendenza del Risorgimento italiano, i “Lancieri di Aosta” si distinsero per il valore e il coraggio dimostrati, conducendo quattordici cariche contro le forze austriache. Tale audace e brillante azione di cavalleria contribuì a contenere l’offensiva nemica, impedendone lo sfondamento e valendo al reggimento il conferimento della più alta onorificenza militare, la Medaglia d’Oro al Valor Militare, unico reparto di cavalleria italiana a fregiarsene, nel XIX secolo.





Il Colonnello Francesco Leo, 86° Comandante dell’unità di cavalleria della Brigata “Aosta”, nel corso del suo intervento, ha richiamato l’amor patrio e il coraggio dei protagonisti di quella storica giornata, concludendo che “l’estremo sacrificio e le virtù dei caduti in quella epica battaglia rappresentano per tutti i Lancieri di Aosta un riferimento intriso di valori fondamentali da custodire e trasmettere alle future generazioni”.





La celebrazione ha inteso coniugare i valori secolari della cavalleria con lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, attraverso l’esposizione statica di mezzi storici, quali il carro leggero L3/33 e l’autoblindo AB-40, impiegati rispettivamente durante la campagna d’Africa e la Seconda Guerra Mondiale, insieme alla moderna Blindo Centauro 2, innovativa piattaforma di recente acquisizione in dotazione ai reparti di Cavalleria.

La cerimonia, alla quale hanno preso parte numerose autorità locali e una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, ha rappresentato un momento di saluto al Reggimento che a breve si trasferirà a Napoli per assumere il comando del Raggruppamento “Campania” nell’operazione “Strade Sicure”.

Luogo: Caserma, Via isaac Rabin, 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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